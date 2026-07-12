Συνομιλία με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ αναφέρει πως διακρίνεται μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού, ενώ στους επόμενους μήνες αναμένονται εξελίξεις. Μάλιστα, η ΕΕ θα ορίσει τον ειδικό εκπρόσωπό της για την Κύπρο ενόψει της εντατικοποίησης της εμπλοκής της στο Κυπριακό.

Η ανάρτηση

Καλή συνομιλία με τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Μπορούμε να διακρίνουμε μια ανανεωμένη δυναμική για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Αναμένουμε εξελίξεις τους επόμενους μήνες.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με όλη τη δέουσα βοήθεια και τα εργαλεία που διαθέτει. Αύριο θα ορίσουμε τον ειδικό μας εκπρόσωπο για την Κύπρο ενόψει της εντατικοποίησης της εμπλοκής μας.