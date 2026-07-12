Ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε στον θρόνο του Wimbledon!

Σε έναν σπουδαίο τελικό που περίμενε όλος ο πλανήτης του τένις, ο 24χρονος Ιταλός τενίστας διατήρησε τα σκήπτρα του στο βρετανικό Grand Slam, καθώς επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά από 3 ώρες και 48 λεπτά ενός συγκλονιστικού αγώνα και πανηγύρισε την back-to-back κατάκτηση στο Wimbledon!

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης έδωσε μια τεράστια μάχη στα θρυλικά κορτ του Λονδίνου απέναντι στο Νο.3 του κόσμου, φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις στα όριά του μέχρι να λυγίσει τον Γερμανό αντίπαλό του και να γίνει ο μόλις ένατος τενίστας στην ιστορία του αθλήματος που επικρατεί στο Wimbledon για δύο σερί σεζόν!

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