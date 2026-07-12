Ένας οδηγός παρέσυρε περαστικούς σε ένα φεστιβάλ την Κυριακή (12/7) στη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP, αξιωματικός της αστυνομίας.
Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του φεστιβάλ.
JUST IN: 6 killed and multiple injured after a mass hit-and-run at the Viña del Mar fair in Chile. pic.twitter.com/b5IZOHwhjh— Scope Report (@ScopeReport_) July 12, 2026
Άλλα επτά άτομα χτυπήθηκαν και τραυματίστηκαν. Ο άνδρας συνελήφθη και θα υποβληθεί σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ.
🔴 Fatal atropello masivo dejó al menos 6 fallecidos y 6 lesionados: Momentos de la detención del conductor acusado de la tragedia en la Feria Caupolicán en Viña del Mar. pic.twitter.com/HefKdsbICU— Atentos Chile (@atentoschile) July 12, 2026