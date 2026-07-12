Ένας οδηγός παρέσυρε περαστικούς σε ένα φεστιβάλ την Κυριακή (12/7) στη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP, αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του φεστιβάλ.

Άλλα επτά άτομα χτυπήθηκαν και τραυματίστηκαν. Ο άνδρας συνελήφθη και θα υποβληθεί σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ.

ERTNEWS / Με πληροφορίες από AFP