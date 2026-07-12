Ο χρόνος κυλά αμείλικτα και μαζί του το Παγκόσμιο Κύπελλο πλησιάζει στο μεγάλο του φινάλε. Έναν μήνα μετά τη σέντρα της διοργάνωσης και με 98 από τους συνολικά 104 αγώνες να αποτελούν ήδη μέρος της ιστορίας της, το Μουντιάλ έχει προσφέρει εικόνες, συγκινήσεις και γεγονότα που ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Από τις τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι τις ιστορικές επιδόσεις και τις ανθρώπινες ιστορίες, ήρθε η στιγμή για έναν απολογισμό όσων σημάδεψαν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη.

Ήδη από τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής σημειώθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Γουίλτον Σαμπάιο, ο πρώτος στην ιστορία των Μουντιάλ που κλήθηκε να ανακοινώσει δημόσια, μέσω του συστήματος επικοινωνίας του γηπέδου, απόφαση έπειτα από υπόδειξη του VAR, γνωστοποίησε την αποβολή του Ζουάνε για χτύπημα στο πρόσωπο του Αλβαράδο. Ωστόσο, η δυσνόητη αγγλική προφορά του προκάλεσε σύγχυση ακόμη και στους ποδοσφαιριστές, ενώ το σχετικό βίντεο μετατράπηκε γρήγορα σε διαδικτυακό φαινόμενο.

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