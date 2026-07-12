Η Αγγλία κέρδισε την Νορβηγία στο Μουντιάλ και η… χαμένη αεροπορική εταιρεία Norwegian Air έβαλε στο Instagram το σήμα των βρετανικών αερογραμμών.

Στοιχήματα για την μπάλα δεν βάζουν μόνο οι φίλοι αλλά και οι αεροπορικές εταιρείες. Κι όποιος χάνει, πληρώνει. Έτσι έγινε και με την εταιρεία Norwegian Air που μετά την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας στον προημιτελικό του Μουντιάλ πλήρωσε «θυσιάζοντας» προσωρινά το σήμα της.

Μάλιστα ήταν η νορβηγική εταιρεία που ξεκίνησε το παιχνίδι, αφού τις ημέρες πριν τον αγώνα, προκάλεσε την British Airways στα κοινωνικά δίκτυα, προτείνοντας το στοίχημα: η ομάδα που θα χάσει θα πρέπει να αντικαταστήσει το λογότυπό της με αυτό των αντιπάλων της για 24 ώρες.

Αν κέρδιζε η Νορβηγία, θα άλλαζε το σήμα της η British Airways

Παραδόξως, οι νομικοί της εμβληματικής British Airways έδωσαν το πράσινο φως στην ομάδα social media να δεχτεί την πρόκληση. Μάλιστα οι δύο εταιρείες αντάλλαξαν τα αρχεία των logo τους με φυσικά μέσα. Υπάλληλοι συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου και έδωσαν ο ένας στον άλλο από ένα USB στικ.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό, οι Άγγλοι επικράτησαν στην παράταση χάρη στα γκολ του Μπέλινγχαμ και η Norwegian Air με αξιοπρέπεια τήρησε την υπόσχεσή της. Άλλωστε, ήταν εκείνη που το ξεκίνησε.

iefimerida.gr