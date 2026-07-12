Ο Conor McGregor επέστρεψε στο ρινγκ μετά από ένα διάλειμμα 5 ετών, αλλά ο αγώνας του με τον Max Holloway δεν πήγε όπως αναμενόταν. Αν και φαινόταν σίγουρος πριν από τον αγώνα, ο Ιρλανδός έχασε με TKO μετά από μόλις 70 δευτερόλεπτα. Αυτός ο αγώνας έκανε τον Drake να χάσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο διάσημος Αμερικανός ράπερ είναι φανατικός των αθλητικών στοιχημάτων και τα ποσά που ρισκάρει είναι τεράστια. Αφού τοποθέτησε στοιχήματα στα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, όπως το Super Bowl, πόνταρε 1 εκατομμύριο δολάρια στη νίκη του Conor McGregor στην επιστροφή του στη δράση.

Ο Ιρλανδός είχε μια αρκετά δελεαστική απόδοση, στο 2.80, κάτι που σημαίνει πως ο Drake θα είχε σχεδόν τριπλασιάσει τα χρήματά του σε περίπτωση νίκης του McGregor. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που περίμενε.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Conor McGregor και τον Max Holloway είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων, καθώς σηματοδοτούσε την επιστροφή του Ιρλανδού μετά από μια πολύ μεγάλη αποχή.

So you’re telling me after Drake bet $1M on McGregor, he decided to do this🤣



The Drake Curse is actually real😭 pic.twitter.com/6rBZdM4KU2 — Ski (@UTD_Ski) July 12, 2026

Πλέον όμως μετά και τον αγώνα με τον Holloway, το μέλλον του Ιρλανδού στο UFC παραμένει αβέβαιο, καθώς ο νέος τραυματισμός ήρθε στο ίδιο γόνατο που είχε αντιμετωπίσει προβλήματα και στο παρελθόν.

athletiko.gr