Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα στην τουριστική περιοχή Πάφου δίχρονο παιδάκι το οποίο βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του.

Η οικογένεια των Βρετανών τουριστών διαμένει σε ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Κάτω Πάφου-Χλώρακας και η τραγωδία συνέβη όταν, όπως φαίνεται από τις πρώτες εξετάσεις της Αστυνομίας, το δίχρονο αγοράκι διέλαθε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του δωματίου τους, στον τέταρτο όροφο της οικοδομής, λίγα λεπτά μετά τις 6.00μμ.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Λαμβάνονται καταθέσεις, τόσο από τους γονείς του παιδιού, όσο και από άλλα άτομα που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο την ώρα εκείνη.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες του ξενοδοχείου, σε κάποια από τις οποίες φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» το άτυχο αγοράκι να κάνει βουτιά στο κενό στις 6.02μμ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζεύγος των Βρετανών έχει άλλο ένα μικρό παιδάκι, συγκεκριμένα κορίτσι, το οποίο βρίσκεται μαζί τους στις τραγικές όπως εκτυλίχθηκαν διακοπές.