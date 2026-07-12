Ο πολυεθνικός κολοσσός Bayer, με έδρα τη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει ή μεταφέρει την παραγωγή του διάσημου (και θεωρούμενου από πολλές οργανώσεις επικίνδυνου) ζιζανιοκτόνου Roundup στις ΗΠΑ σε μια νέα θυγατρική εταιρεία, τη Ruveon.

Η απόφαση της Bayer ανακοινώθηκε λίγες ημέρες μετά από μια σημαντική νομική της νίκη, που εξουδετέρωσε αγωγές εναντίον της, σχετικά με το αμφιλεγόμενο αυτό προϊόν, αλλά δεν την προστατεύει πλήρως. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται πως εκκρεμούν για αυτό το θέμα εναντίον της Bayer πάνω από τέσσερις χιλιάδες αγωγές για αποζημιώσεις.

Το Reuters έγραψε πως η δημιουργία της Ruveon θεωρείται από αναλυτές και επενδυτές ως πρώτο βήμα για μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ομίλου της Bayer. Εδώ και χρόνια, σημειώνει το πρακτορείο, πολλοί μέτοχοι πιέζουν τη Bayer να εξετάσει τον διαχωρισμό ή την πώληση μέρους των δραστηριοτήτων της (π.χ. την παραγωγή του Roundup), προκειμένου να αυξήσει την αξία της εταιρείας και να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις πολυδάπανες δικαστικές μάχες.

Οι αναλυτές Sebastian Bray, της Berenberg, και Stefan Wulf, της ODDO BHF, θεωρούν ότι η νέα εταιρική δομή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μελλοντικό διαχωρισμό όλων των αγροχημικών δραστηριοτήτων της Bayer.

Η ίδια η πολυεθνική διευκρίνισε ότι η Ruveon παραμένει εξ ολοκλήρου θυγατρική του ομίλου και θα αναλάβει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Roundup στις ΗΠΑ, από την παραγωγή και την τιμολόγηση έως τη διανομή και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μέσω της Monsanto

Το Roundup περιήλθε στην Bayer μέσω της εξαγοράς της Monsanto, έναντι 63 δισ. δολαρίων, το 2018. Ωστόσο, η συμφωνία εξελίχθηκε σε σοβαρό οικονομικό πονοκέφαλο για την Bayer, καθώς ακολούθησαν χιλιάδες αγωγές από χρήστες του ζιζανιοκτόνου αυτού, που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία δεν προειδοποίησε επαρκώς τους καταναλωτές για τον φερόμενο καρκινογόνο κίνδυνο από τη γλυφοσάτη, της δραστικής ουσίας του Roundup.

Η Bayer απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεκαετίες επιστημονικών μελετών και αξιολογήσεων από αρμόδιες αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γλυφοσάτη είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και δεν προκαλεί καρκίνο.

Τι αποφάσισε το Ανώτατο

Πριν μερικές μέρες, η θέση της εταιρείας ενισχύθηκε από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία θεωρήθηκε σημαντική εξέλιξη στην προσπάθειά της να περιορίσει τους κινδύνους για τεράστιες αποζημιώσεις σε σχέση με το Roundup. Η απόφαση οδήγησε τη μετοχή της Bayer σε άνοδο 7,1%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του ’23.

Όμως, η απόφαση του Ανωτάτου των ΗΠΑ δεν έκρινε τη γλυφοσάτη αθώα για περιπτώσεις πρόκλησης καρκίνου. Η απόφαση αναφέρει πως, από την στιγμή που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε εγκρίνει την ετικέτα του Roundup χωρίς αναφορά σε κίνδυνο καρκίνου, οι αγωγές για αποζημιώσεις δεν μπορούν να στρέφονται κατά της εταιρείας. Δηλαδή, το Ανώτατο δεν εξέτασε αν η γλυφοσάτη είναι ασφαλής και δεν προκαλεί καρκίνο, αλλά έκρινε ότι η Bayer δεν υπέχει ευθύνη που δεν προειδοποίησε για κινδύνους, μέσω της ετικέτας, αφού την ετικέτα την είχε εγκρίνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ.