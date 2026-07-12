Μια «εξαιρετικά σφοδρή» πυρκαγιά ξέσπασε αργά την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, εμποδίζοντας εν μέρει την κυκλοφορία σε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο νότια της γαλλικής πρωτεύουσας, και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα – προερχόμενα για πρώτη αφορά από τη νότια Γαλλία – θα αναπτυχθούν για την κατάσβεσή της, ανέφεραν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής.

«Είναι η πρώτη φορά που αεροσκάφη κατάσβεσης πυρκαγιών αποστέλλονται από το συνήθως ξηρότερο και θερμότερο νότο της χώρας για την κατάσβεση πυρκαγιών στην περιοχή του Παρισιού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας. Ερίκ Μπροκαρντί.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει πολλά εκτάρια, προκαλώντας το μερικό κλείσιμο της εθνικής οδού Α6, της κύριας αρτηρίας της χώρας που συνδέει το βορρά με το νότο.

Νωρίτερα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που είχε αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται ανατολικά από το Παρίσι και είχε διακόψει τη λειτουργία μιας γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV) προς τη νότια Γαλλία, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο