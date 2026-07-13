Η άσκηση διπλωματίας από σοβαρά κράτη δεν στηρίζεται σε φιλικές ή διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά στα κρατικά συμφέροντα, σε αρχές και αξίες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τραμπ, προσπερνά χαρωπά αυτές τις αμάχητες διαχρονικές αρχές, επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο και να παραβιάσει νόμους που αφορούν την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού σε ξένες χώρες.

Κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ επιδαψίλευσε στον «καλό φίλο του» Ερντογάν όλων των λογιών προσαγορεύσεις. «Η σχέση μας είναι πολύ ξεχωριστή… Είναι ένας πολύ καλός Πρόεδρος. Η Τουρκία είναι μια πολύ δυνατή χώρα. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά μαζί», συμπλήρωσε.

«Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, έχουν και ένα κτήριο με το όνομά μου, το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι νέοι, καινούργιοι, είστε ένας πολύ καλός ηγέτης», είπε ο Τραμπ. «Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, δεν ξέρουν πόσο ισχυρή είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από τον δικό μας εξοπλισμό και πολύ καλούς στρατιώτες».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει την πώληση των αεροπλάνων F-35 στην Τουρκία και ότι θα επιχειρήσει να άρει οποιεσδήποτε κυρώσεις. Επίσης, άφησε να νοηθεί ότι θα πωλήσει μηχανές για το τουρκικό αεροπλάνο ΚΑΑΝ.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 επειδή αγόρασε το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400. Με τον νόμο CAATSA, που ψήφισε το Κογκρέσο, απαγορεύεται η πώληση των αμερικανικών προηγμένων μαχητικών αεροπλάνων στην τουρκική αεροπορία. Η Ελλάδα θα αρχίσει να ενισχύεται με F-35 από το 2029.

Η πρόθεση Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας και να πωλήσει τα αμερικανικά μαχητικά στην Τουρκία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του στο CNN (7/7/2026) προειδοποίησε έντονα πως μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε δραματικά και επικίνδυνα το ισοζύγιο δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και στην Αν. Μεσόγειο.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε την Άγκυρα ότι έχει στενούς δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τμήμα της Κύπρου, φιλοξενεί τη Χαμάς και καταστέλλει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. «Ο Ερντογάν έχει απειλήσει να καταστρέψει το Ισραήλ», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, με απειλές και προσβολές εναντίον του Νετανιάχου και του Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Κυρίως, λόγω των μη συγκαλυπτόμενων νεο-οθωμανικών ονειρώξεων Ερντογάν να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την κατάληψη και της Ιερουσαλήμ.

Στις ΗΠΑ, ομάδα 18 δημοκρατικών βουλευτών με επικεφαλής Ελληνοαμερικανίδα, σε ψήφισμά τους καλούν τον Πρόεδρο Τραμπ να μην προχωρήσει στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Ακόμα και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές επικρίνουν την πρόθεση Τραμπ να ενισχύσει μιαν αναθεωρητική χώρα.

Κατηγορίες κατά του αυταρχικού καθεστώτος Ερντογάν διατύπωσε και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον. Σε δημόσια παρέμβασή του επέκρινε την πρακτική Τραμπ, που παραβιάζει Νόμους, αρχές και αξίες της αμερικανικής διπλωματίας και στέλνει λανθασμένα μηνύματα σε αυταρχικούς ηγέτες.

Ο Κλίντον επέκρινε, επίσης, τις συλλήψεις δεκάδων προσώπων στην Τουρκία, την καταπίεση που ασκεί το καθεστώς, αναφέρθηκε στους Κούρδους, συμμάχους των ΗΠΑ και στην κατοχή της Κύπρου. Διερωτήθηκε γιατί ο Τραμπ υποστηρίζει ένα αντιδημοκρατικό και ανελεύθερο καθεστώς, που αποτελεί απειλή για το Ισραήλ, την Ελλάδα και άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ εξευτέλισε ξανά τους συμμάχους του, πρώτον, με τη δήλωσή του ότι για τον φίλο του Ερντογάν πήγε στην Άγκυρα και όχι για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεύτερον, επιτέθηκε πάλι σε συμμάχους του που, όπως ισχυρίστηκε, δεν τον βοήθησαν στην επιχείρηση κατά του Ιράν, ενώ ο «μεγάλος ηγέτης» Ερντογάν έκανε ό,τι του ζητούσε.

Τρίτον, επιτέθηκε ξανά στην Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελόνι και καθύβρισε την Ισπανία. Τέταρτον, δήλωσε ότι θα εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ επειδή είναι «χάρτινος τίγρης». Θα πει κάποιος ότι όλα αυτά είναι εκφάνσεις ενός αλλοπρόσαλλου, απρόβλεπτου ηγέτη αλλά… ηγέτη υπερδύναμης που λέγεται ΗΠΑ.

Απέναντί του βρίσκονται το ΝΑΤΟ, που προσπαθεί να ξαναβρεί τον αμυντικό βηματισμό του, και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τώρα κατάλαβε ότι οφείλει ν’ αναλάβει την ασφάλειά της και όχι να επαναπαύεται στην αμερικανική ομπρέλα.

Με αφορμή πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό και τις επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του, από πλευράς Λευκωσίας επιχειρήθηκε να καλλιεργηθούν υψηλές προσδοκίες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε συνάρτηση προς τα ευρωτουρκικά και το Κυπριακό. Τι παρατηρήθηκε, τελικά;

Σε κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το δείπνο με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα, οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η «ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Και ο Ερντογάν θα χαμογέλασε και θα συναίνεσε με σαρδόνια διάθεση! Τι είδους παρέμβαση προς τον σουλτάνο θα μπορούσαν να κάνουν οι ανώτατοι εκπρόσωποι της ΕΕ αφού, μετά τις επιθέσεις Τραμπ εναντίον του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης, τον έχουν ανάγκη;

Η Τουρκία απαιτεί συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE και γενικότερα στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ήδη μπήκε από την πίσω πόρτα μέσω ιταλικών βιομηχανιών.

Ο Τούρκος ΥπΕξ, Φιντάν, σε ανάρτησή του την ημέρα έναρξης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ήταν ωμά ξεκάθαρος.

«Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ», έγραψε. Και εννοεί ότι η Τουρκία, με την ισχυρή αμυντική βιομηχανία της, απαιτεί να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα που τώρα αποδυναμώνεται από τις απειλές Τραμπ.

Παράλληλα, η Τουρκία στρέφεται εναντίον της αυτόνομης ευρωπαϊκής άμυνας, που υποστηρίζεται ιδιαίτερα από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% για να συμπληρώσουν τα κενά και να υποστηρίξουν περισσότερο την Ουκρανία, μετά την αμερικανική υπαναχώρηση.

Άρα, έχουν ανάγκη μια Τουρκία που διαθέτει πανίσχυρη αμυντική βιομηχανία και τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας και συνεπώς είναι απαραίτητη για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ο σουλτάνος ήταν ανένδοτος: Απαιτεί συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Εξάλλου, το ΝΑΤΟ μελετά τη δημιουργία ακόμα δύο στρατηγείων στην Κων/πολη και στην Αττάλεια, πέραν εκείνου της Σμύρνης. Αυτά σημαίνουν ότι η Τουρκία θα ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο, την Αν. Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή. Δηλαδή και την Κύπρο! Με προέκταση προς το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ εμφανώς επιθυμούν να κρατήσουν την Τουρκία στη Συμμαχία, το ίδιο και η ΕΕ στις ευρωπαϊκές ράγες, επειδή αναγνωρίζουν τον αναβαθμισμένο, ξανά, γεωπολιτικό ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, στον πόλεμο της Ουκρανίας, τη συμβολή της στην πτώση Άσαντ και τη διαμεσολάβησή της στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Και όλα αυτά, παρά την επιτυχή λειτουργία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, συν οι ΗΠΑ και τις εντεύθεν στρατηγικές συνεργασίες.

Γιατί, λοιπόν, η Τουρκία να υποχωρήσει από τις διακηρυγμένες θέσεις της για λύση δύο κρατών στην Κύπρο και για διαμοιρασμό του Αιγαίου όταν εκείνοι, από τους οποίους η Αθήνα και ειδικά η Λευκωσία αναμένει βοήθεια και παρέμβαση, καλοπιάνουν, εκλιπαρούν, γλείφουν τον Ερντογάν;

Ο σουλτάνος είναι πανέτοιμος να εξαργυρώσει την όποια συμβολή του στο ΝΑΤΟ και στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, με ενθυλάκωση νέων ελληνικών και κυπριακών υποχωρήσεων.