Η Εύα Χερτζίκοβα ένωσε τη ζωή της με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Γκρεγκόριο Μαρσιάι, μετά από μια σχέση 25 ετών.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους το Σάββατο στην εκκλησία του Σαν Βίτο στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό του τους τρεις γιους του, Τζορτζ, Φίλιππε και Έντουαρντ, καθώς και στενούς συγγενείς και φίλους.

Η 53χρονη εμφανίστηκε με λευκή νυφική δημιουργία του οίκου Lanvin, με βαθύ ντεκολτέ και εντυπωσιακή κάπα, ενώ ο γαμπρός επέλεξε σκούρο γκρι κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ανοιχτό γκρι γραβάτα και λευκή μπουτονιέρα.

Το ζευγάρι πανευτυχές στον γάμο του στο Τορίνο © Photo by Stefano Guidi/GC Images

Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι μετέβησαν στο Παλάτσο Καρινιάνο, όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική τελετή στην ιστορική αίθουσα Sala dei Plebisciti. Στη συνέχεια, οι νεόνυμφοι παρέθεσαν ιδιωτικό δείπνο στο βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Del Cambio.

Με εντυπωσιακή δημιουργία Lanvin η Χερτζίκοβα στον γάμο της © Photo by Stefano Guidi/GC Images)

Χερτζίκοβα και Μαρσιάι ζευγάρι εδώ και χρόνια

Χερτζίκοβα και Μαρσιάι γνωρίστηκαν το 2001 στο παραθαλάσσιο χωριό Βαριγότι της Ιταλίας και αρραβωνιάστηκαν το 2017. Για την Χερτζίκοβα πρόκειται για τον δεύτερο γάμο, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένη με τον ντράμερ των Bon Jovi, Τίκο Τόρες.

Το μοντέλο από την Τσεχία έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1994 μέσα από τη διαφημιστική καμπάνια «Hello Boys» της Wonderbra και στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior και Chanel.

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Ο Μαρσιάι προέρχεται από γνωστή επιχειρηματική οικογένεια του Τορίνο, η οποία ίδρυσε τη Sabelt, εταιρεία που εξειδικεύεται σε συστήματα ασφαλείας για αγωνιστικά αυτοκίνητα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Tatler, η Χερτζίκοβα είχε μιλήσει για τη σχέση τους, λέγοντας: «Με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που είμαι, ακριβώς όπως είμαι. Υπάρχουν στιγμές που δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Όμως εκείνος πάντα με ανεβάζει ξανά. Είναι ένας τόσο θετικός άνθρωπος και ένας υπέροχος πατέρας. Γεμίζει τη ζωή μου με χαρά».

iefimerida.gr