Σε νέα επενδυτική κίνηση στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προχώρησε η Centrofin Management, συμφερόντων του Δημήτρη Προκοπίου, αποκτώντας μέσω μεταπώλησης υπό ναυπήγηση πλοίο τύπου MR2 από την Κίνα.

Σύμφωνα με το TradeWinds, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Psara, χωρητικότητας 50.600 dwt, το οποίο κατασκευάζεται στο κινεζικό ναυπηγείο Jiangsu Soho Chuangke Shipbuilding.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας, το τίμημα και το ακριβές χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης του πλοίου στη Centrofin δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η αρχική παραγγελία στην Κίνα

Στοιχεία της ναυτιλιακής αγοράς αναφέρουν ότι το πλοίο είχε παραγγελθεί πριν από περίπου τρία χρόνια και επρόκειτο αρχικά να ενταχθεί στον στόλο της κινεζικής Zhejiang Changchang Shipping με την ονομασία CC Tianjin.

Το πλοίο αποτελούσε μέρος παραγγελίας τεσσάρων MR2 δεξαμενόπλοιων, η οποία είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2023 μεταξύ της κινεζικής εταιρείας και του ναυπηγείου Jiangsu Soho.

Η Zhejiang Changchang παρέλαβε τελικά μόνο τρία από τα τέσσερα πλοία της σειράς, τα CC Ningbo, CC Qingdao και CC Yantai. Και τα τρία είναι χωρητικότητας 50.600 dwt και κατασκευής 2026.

Παραμένει ασαφές κατά πόσο η κινεζική εταιρεία μεταπώλησε το CC Tianjin στη Centrofin ή εάν ακύρωσε την παραγγελία, με αποτέλεσμα η συμφωνία να ολοκληρωθεί απευθείας μεταξύ του ναυπηγείου και του Έλληνα πλοιοκτήτη.

Επιλεκτική παρουσία στα MR2

Παρά τη νέα απόκτηση, τα MR2 product tankers εξακολουθούν να αποτελούν περιορισμένο τμήμα του στόλου δεξαμενόπλοιων της Centrofin.

Από τα 29 δεξαμενόπλοια που διαχειρίζεται η Marine Trust, είτε βρίσκονται σε υπηρεσία είτε υπό ναυπήγηση, μόλις τρία ανήκουν στην κατηγορία MR2.

Η πλειονότητα του στόλου αποτελείται από πλοία τύπου suezmax, aframax/LR2 και LR1 product tankers.

Στο βιβλίο παραγγελιών της εταιρείας βρίσκονται επίσης τέσσερα νεότευκτα suezmax, τα οποία κατασκευάζονται στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries και αναμένεται να παραδοθούν το 2028.

Η συγκεκριμένη παραγγελία ακολούθησε προηγούμενο πρόγραμμα κατασκευής πέντε suezmax στο ίδιο ναυπηγείο, τα οποία παραδόθηκαν το 2022 και το 2023.

Οι προηγούμενες επενδύσεις

Ο Δημήτρης Προκοπίου και ο διευθύνων σύμβουλος της Centrofin, Γιάννης Προκοπίου, συνεχίζουν να εξετάζουν επενδυτικές ευκαιρίες στις κατηγορίες LR2 και MR2.

Το προηγούμενο έτος, η εταιρεία απέκτησε από την Enesel τα δεξαμενόπλοια Kavafis και Elytis, τα οποία μετονομάστηκαν σε Wave και Ninemia αντίστοιχα.

Τα δύο πλοία έχουν χωρητικότητα 113.800 dwt το καθένα και είναι εξοπλισμένα με scrubbers, ενώ το συνολικό τίμημα της συναλλαγής εκτιμήθηκε μεταξύ 142 και 143,5 εκατ. δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Centrofin είχε επίσης αποκτήσει μέσω πλειστηριασμού στην Αθήνα το MR2 Marvin Independence, χωρητικότητας 50.000 dwt και κατασκευής 2018, το οποίο μετονομάστηκε σε Agios Nikolaos.

Ισχυρή παρουσία και στο ξηρό φορτίο

Η Centrofin δραστηριοποιείται παράλληλα στην αγορά ξηρού φορτίου μέσω της Trust Bulkers, η οποία διαχειρίζεται 26 bulk carriers, είτε σε λειτουργία είτε υπό ναυπήγηση.

Στον στόλο περιλαμβάνεται σειρά οκτώ νεότευκτων kamsarmax, με το πρώτο πλοίο να έχει παραδοθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, και τα οκτώ πλοία αναμένεται να έχουν ενταχθεί πλήρως στην εμπορική δραστηριότητα έως το τέλος του έτους.

Capital.gr