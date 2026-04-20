Ακόμα ένα πλοίο του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, φέρεται σύμφωνα με το TradeWinds να πέρασε τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας για ακόμα μία φορά την τακτική της απόκρυψης του σήματος AIS, η οποία είναι απολύτως επιτυχημένη μέχρις στιγμής.

Παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο και τις αντικρουόμενες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για τον έλεγχο των θαλάσσιων ροών, το suezmax Odessa (150.000 dwt, κατασκευής 2013) που πλέει υπό μαλτέζικη σημαία και ανήκει στον Έλληνα εφοπλιστή μέσω της Dynacom κατάφερε σύμφωνα με στοιχεία της Kpler να διέλθει από τα Στενά στις 13 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν εκ νέου τον αποκλεισμό. Play Video

Το πλοίο κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις της Hyundai Oilbank στο Daesan της Νότιας Κορέας για εκφόρτωση αργού πετρελαίου, χωρίς να έχει καταστεί σαφές το σημείο φόρτωσης. Το Odessa κατάφερε να περάσει απαρατήρητο από τις ιρανικές αρχές αλλά και από το μπλόκο των ΗΠΑ καθώς απενεργοποίησε το σύστημα AIS κατά τη διέλευση και επανεμφανίστηκε στις 17 Απριλίου κοντά στο λιμάνι Fujairah των ΗΑΕ, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG. Τη Δευτέρα 20 Απριλίου καταγράφηκε να κινείται νότια των δυτικών ακτών της Ινδίας, με εκτιμώμενη άφιξη στο Daesan στις 8 Μαΐου, ενώ η τελευταία καταγεγραμμένη προσέγγιση λιμένα ήταν στο Mundra της Ινδίας στις 4 Απριλίου.

Έξι πλοία του Έλληνα εφοπλιστή έχουν περάσει απαρατήρητα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dynacom καταφέρνει να σπάσει το μπλόκο που έχει τεθεί σε εφαρμογή ύστερα από την εκκίνηση του πολέμου, αλλά και το πρόσφατο ναυάγιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έστω και για το ολιγοήμερο άνοιγμα των Στενών. Ήδη από τις αρχές Απριλίου, το suezmax Pola (150.000 dwt, κατασκευής 2011) συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων δεξαμενόπλοιων που εισήλθαν και εξήλθαν επιτυχώς από τον Κόλπο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, μεταφέροντας φορτίο περίπου 1 εκατ. βαρελιών αργού.

Συνολικά, εκτιμάται πως έξι πλοία του Γιώργου Προκοπίου έχουν εισέλθει στον Περσικό Κόλπο μέσω Ορμούζ από την έναρξη της κρίσης, με τα Kerala (75.000 dwt, 2009) και Kavomaleas (2025) να παραμένουν εντός της περιοχής.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα κλίμα αυξημένων εντάσεων στην περιοχή καθώς οι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά τουλάχιστον τριών πλοίων που επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά, λίγες ώρες μετά την εκ νέου ανακοίνωση κλεισίματος του διαύλου. Τα περιστατικά δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο καταδεικνύουν την πρόθεση της Τεχεράνης να επιβεβαιώσει εκ νέου τον έλεγχο της περιοχής.

Με βάση στοιχεία της Clarksons, καταγράφηκε πρόσκαιρη αύξηση διελεύσεων την Παρασκευή και το Σάββατο, με 20 και 26 πλοία αντίστοιχα – τα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου. Το 65% των πλοίων κατευθυνόταν ανατολικά, ωστόσο τουλάχιστον 20 πλοία φέρονται να ανέστρεψαν πορεία κατά την προσπάθεια διέλευσης, αντανακλώντας τον αυξημένο κίνδυνο.

Capital.gr/Του Γεράσιμου Σεραφειμίδη