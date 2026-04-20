Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ δηλώνει ότι διαφωνεί με την εξαγγελία 24ωρης απεργίας από τις τέσσερις συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στην ΑΗΚ για την Πέμπτη 23 Απριλίου, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν προσφέρεται για απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας και επηρεάζουν την κοινωνία και την πολιτεία παραμένουν άλυτα εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια. Όπως σημειώνει, αρμόδιοι φορείς εντός και εκτός ΑΗΚ δεν επέτρεψαν στον Οργανισμό να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργήσει προς όφελος της κοινωνίας, ενώ οι πολίτες και οι καταναλωτές εξακολουθούν να επωμίζονται τις συνέπειες αυτών των πολιτικών.

Η συντεχνία εκφράζει τη θέση ότι τα απεργιακά μέτρα, ειδικά με την έκταση που έχουν ανακοινωθεί από τις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες μπορεί, χωρίς πρόθεση, να ενισχύσουν όσους επιδιώκουν το κλείσιμο του Οργανισμού.

Η ΑΣΤΕΠΑΗΚ αναφέρει ακόμη ότι υποχρέωση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι να ενημερώνει με σοβαρότητα τόσο τους θεσμούς όσο και την κοινωνία για τους πραγματικούς λόγους του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα, σημειώνει ότι και η ίδια η ΑΗΚ φέρει ευθύνη, επειδή δεν τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή με σαφήνεια και επιμονή για τους κινδύνους που δημιουργούνται στο δίκτυο από την προσθήκη ΑΠΕ χωρίς τις αναγκαίες υποδομές στήριξης.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, θα έπρεπε να είχαν προωθηθεί από την αρχή λύσεις αποθήκευσης ενέργειας, παράλληλα με τη διαδικασία αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δικτύου και να αποφευχθούν οι σημερινές πιέσεις στο σύστημα.

Καταληκτικά, η ΑΣΤΕΠΑΗΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει στην προγραμματισμένη απεργία, επικαλούμενη τον σεβασμό προς τους καταναλωτές και προς την ΑΗΚ. Όπως αναφέρει, τα συμφέροντα των καταναλωτών είναι παράλληλα με τα συμφέροντα του Οργανισμού και γι’ αυτό ζητεί να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν το ενεργειακό κόστος και τον συνολικό σχεδιασμό.

Μεταξύ αυτών, θέτει ερωτήματα για το γιατί συνεχίζεται η αποπληρωμή γεννήτριας αξίας 160 εκατ. ευρώ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού, η οποία λειτουργεί μόνο με φυσικό αέριο χωρίς να παράγει, για τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό του σταθμού της Δεκέλειας, για τον περιορισμό της εμπλοκής της ΑΗΚ στις ΑΠΕ και για την παραχώρηση αδειών για έργα ανανεώσιμης ενέργειας χωρίς πρόβλεψη για αποθήκευση.