Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 οι εργαζόμενοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπως αναφέρουν σε κοινή επιστολή τους προς τον γενικό διευθυντή της ΑΗΚ οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ.

Στην επιστολή, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής τους στις 13 Μαρτίου 2026, καθώς και μετά τις προειδοποιητικές στάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου και στις 18 Μαρτίου, χωρίς -όπως σημειώνουν- να έχει υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς για επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τον Τομέα Ενέργειας.

Όπως επισημαίνουν, η απεργία θα αρχίσει από τα μεσάνυκτα της 22ας Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στα μεσάνυκτα της 23ης Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει και το 50% του προσωπικού βάρδιας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας.

Οι συντεχνίες αναφέρουν ακόμη ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η επιστολή δίνεται στη δημοσιότητα.

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Κ. Ταφούνας, ο γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, Δ. Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος της ΣΕΠΑΗΚ, Μ. Παππουτής, και ο πρόεδρος της ΣΥΒΑΗΚ, Σ. Ζοττής.

Η επιστολή κοινοποιείται στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, καθώς και στον διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής.