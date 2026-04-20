Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ) εκφράζει τη στήριξή του στις διεθνείς προσπάθειες για διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ενόψει της συνόδου MEPC 84 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο χαιρετίζει κοινή δήλωση επτά διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνόδου ως ευκαιρίας για τα κράτη-μέλη να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους και να ενισχύσουν τον διάλογο, με στόχο την εξεύρεση εφαρμόσιμων λύσεων για τη μείωση των εκπομπών, χωρίς να διακυβεύεται η ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου.

Το ΚΝΕ τονίζει ότι μια συντονισμένη και ενιαία προσέγγιση υπό τον ΙΜΟ είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της απαραίτητης σταθερότητας και σαφήνειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Όπως αναφέρει, ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να παρέχει τη ρυθμιστική βεβαιότητα που απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα να ενθαρρύνει επενδύσεις στην ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή των όποιων νέων μέτρων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τον κλάδο.

Το Επιμελητήριο προειδοποιεί ότι η απουσία ενός παγκοσμίως εναρμονισμένου πλαισίου ενδέχεται να οδηγήσει σε κατακερματισμό μέσω περιφερειακών ή μονομερών μέτρων, με πιθανές συνέπειες την αύξηση του κόστους, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της κανονιστικής αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη-μέλη του ΙΜΟ να αξιολογήσουν με προσοχή τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι της MEPC 84, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλα τα καύσιμα και τις τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και την ασφάλειά τους.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για στήριξη ενός βιώσιμου, ανταγωνιστικού και διεθνώς εναρμονισμένου ναυτιλιακού τομέα, μέσω ενεργού συμμετοχής και διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.