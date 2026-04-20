Οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας έκαναν σήμερα από κοινού το επόμενο βήμα για την πραγματοποίηση μελέτης δέουσας επιμέλειας για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, ώστε το ταχύτερο να προωθηθεί το μεγαλεπήβολο έργο του Great Sea Interconnector, εφόσον η νέα μελέτη επιβεβαιώσει τη βιωσιμότητά του.

Οι πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και ο ομόλογός του της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), ζητώντας της επισήμως να προχωρήσει στη διενέργεια μελέτης Δέουσας Επιμέλειας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ (Great Sea Interconnector -GSI), ενόψει και της ενδεχόμενης χρηματοδότησής του από την ίδια τράπεζα.

Όπως αναφέρει στον «Φ» αρμόδια πηγή, η αποστολή κοινής επιστολής από την Κύπρο και την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έναν διεθνή οργανισμό με καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση μεγάλων ενεργειακών υποδομών, αλλά και με προηγούμενη εμπλοκή και εξοικείωση με το έργο, σηματοδοτεί ουσιαστικό βήμα για την προώθησή του.

Οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας επισημαίνουν μεταξύ άλλων στην κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι το έργο του GSI αποτελεί στρατηγικής σημασίας για την περιοχή και την Ευρώπη συνολικά, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στα Εθνικά Σχέδια των δύο χωρών για την Ενέργεια και το Κλίμα και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 658 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση για διενέργεια νέας μελέτης για την ηλεκτρική διασύνδεση είχε ληφθεί από τον Πρόεδρο Χρισοδουλίδη και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στο πλαίσιο συνάντησής τους στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο.