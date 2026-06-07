Μετά από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία.

Η συμφωνία διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο το ισχύον καθεστώς αποζημιώσεων για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, η συμβιβαστική πρόταση διατηρεί το όριο των τριών ωρών καθυστέρησης για τη χορήγηση αποζημίωσης στους επιβάτες. Οι αποζημιώσεις παραμένουν στα 250 ευρώ για πτήσεις έως 1.500 χιλιόμετρα και στα 400 ευρώ για πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χιλιομέτρων.

Για τις πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων, οι κανόνες αποσαφηνίζονται περαιτέρω. Οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωση 300 ευρώ όταν η καθυστέρηση κυμαίνεται μεταξύ τριών και τεσσάρων ωρών, ενώ το ποσό θα αυξάνεται στα 600 ευρώ όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες ή σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης.

Η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι οι πρεσβευτές των κρατών-μελών θα συνεδριάσουν την Παρασκευή για να εξετάσουν τη νέα πρόταση, η οποία καλύπτει όλα τα εκκρεμή ζητήματα της μεταρρύθμισης. Η εξέλιξη ακολουθεί μαραθώνιες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης.

Υποχρεωτική ενημέρωση για τις αποζημιώσεις

Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία της συμφωνίας αφορά τη διευκόλυνση των επιβατών στην υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης. Οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεώνονται να αποστέλλουν στους ταξιδιώτες, εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης μιας πτήσης που καθυστέρησε ή ακυρώθηκε, σύνδεσμο προς ειδική φόρμα διεκδίκησης αποζημίωσης.

Παράλληλα, οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν αναλυτικά τους επιβάτες για τους λόγους της διαταραχής του δρομολογίου, συμπεριλαμβανομένης της επίκλησης τυχόν «έκτακτων περιστάσεων» που θα μπορούσαν να τις απαλλάξουν από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

Η ενημέρωση θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω σταθερού μέσου επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και όχι μέσω ειδοποιήσεων εφαρμογών, ώστε οι επιβάτες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα στοιχεία.

Μετά την υποβολή του αιτήματος αποζημίωσης, οι αεροπορικές εταιρείες θα διαθέτουν προθεσμία 30 ημερών για να καταβάλουν το ποσό ή να αιτιολογήσουν την απόρριψη του αιτήματος. Σε περιπτώσεις έντυπης υποβολής, η προθεσμία θα μπορεί να παρατείνεται.

Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές

Oι διαπραγματευτές κατέληξαν επίσης σε συμφωνία για ένα ακόμη αμφιλεγόμενο θέμα που αφορά τη διαφάνεια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Στο εξής, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να εμφανίζουν τιμές που θα περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς χειραποσκευής καμπίνας και όχι μόνο της μικρής προσωπικής αποσκευής που τοποθετείται κάτω από το κάθισμα.

Ωστόσο, οι επιβάτες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν φθηνότερο εισιτήριο χωρίς τη μεταφορά χειραποσκευής τύπου τρόλεϊ, εφόσον το επιθυμούν.

Εφόσον η συμβιβαστική πρόταση εγκριθεί από τους πρεσβευτές των κρατών-μελών, το τελικό κείμενο θα πρέπει να λάβει την έγκριση της επιτροπής συνδιαλλαγής, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών, έως τις 15 Ιουνίου. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων εκατομμυρίων αεροπορικών επιβατών στην Ευρώπη.

protothema.gr