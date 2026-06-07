Οι Παγκύπριες Εξετάσεις είναι μια στάση σε ανοικτή διαδρομή, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στο μήνυμά της προς τους τελειόφοιτους/τελειόφοιτες μαθητές/μαθήτριες, ενόψει της έναρξης των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, τη Δευτέρα.

«Αγαπητά μας παιδιά, αύριο αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Η στιγμή της προσπάθειας και της επιμονής για τους στόχους που έχετε θέσει για το μέλλον σας», σημείωσε.

Αγαπητά μας παιδιά,

αύριο αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης. Η στιγμή της προσπάθειας και της επιμονής για τους στόχους που έχετε θέσει για το μέλλον σας.

Είναι σημαντικό όμως να θυμάστε πως η ζωή είναι μπροστά σας. Αυτές οι εξετάσεις είναι μια στάση σε μια ανοικτή… pic.twitter.com/g5vYnCM7vz June 7, 2026

«Είναι σημαντικό όμως να θυμάστε πως η ζωή είναι μπροστά σας. Αυτές οι εξετάσεις είναι μια στάση σε μια ανοικτή διαδρομή που σας περιμένει να την κατακτήσετε με όνειρα και τόλμη», τόνισε η Υπουργός Παιδείας.

«Μπείτε στην αίθουσα με όλα όσα κατακτήσατε μέχρι σήμερα. Προχωρήστε με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους», κατέληξε.