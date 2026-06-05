Την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης μέσω των οποίων, συνολικών 5.139 υποψήφιοι διεκδικούν θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα όλα τα σχετικά στοιχεία, που αποτυπώνουν την ταυτότητα των φετινών εξετάσεων.
Από τα πιο αξιοσημείωτα, είναι το ενδιαφέρον που παραμένει και φέτος για την Ιατρική Σχολή. Συγκεκριμένα, 604 υποψήφιοι την έβαλαν πρώτη στις προτιμήσεις τους. Όσον αφορά το πιο δημοφιλές τμήμα, φέτος τα ηνία κρατά το «Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ» του ΤΕΠΑΚ, με 2.161 υποψήφιους να το έχουν ανάμεσα στις επιλογές τους για σπουδές.
Οι αριθμοί, οι δημοφιλείς κλάδοι και η πρώτη επιλογή για εκατοντάδες ενδιαφερόμενους
Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας
|5465
|5559
|5202
|5250
|5352
|5119
|5139
|Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι
|5136
|5213
|4844
|4859
|4939
|4727
|4798
|Υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι
|329
|346
|358
|391
|413
|392
|341
|Υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές
|653
|522
|437
|488
|482
|352
|413
|Υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις
|545
|561
|540
|554
|564
|614
|642
Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα
(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού των υποψηφίων)
|Α/Α
|Κωδ.
|Μάθημα
|Αριθμός υποψηφίων
|1
|1
|Νέα Ελληνικά
|5139
|2
|37
|Μαθηματικά Κατεύθυνσης
|2826
|3
|38
|Φυσική
|2224
|4
|6
|Αγγλικά
|2171
|5
|43
|Μαθηματικά Κοινού Κορμού
|2006
|6
|21
|Βιολογία
|1515
|7
|24
|Οικονομικά
|1388
|8
|19
|Χημεία
|812
|9
|4
|Ιστορία
|573
|10
|15
|Πληροφορική
|572
|11
|25
|Λογιστική
|519
|12
|39
|Σχεδιασμός και Τεχνολογία
|485
|13
|52
|Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών
|333
|14
|5
|Λατινικά
|251
|15
|36
|Αρχαία Ελληνικά
|233
|16
|32
|Πρακτική Δοκιμασία (Ειδική Εξέταση)
|223
|17
|22
|Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο
|171
|18
|41
|Ρωσικά
|162
|19
|410
|Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.)
|153
|20
|23
|Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο
|125
Γ) Αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)
|A/A
|Κωδικός
|Τμήμα
|Αριθμός Υποψηφίων
|1
|3102
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.)
|604
|2
|4105
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|347
|3
|5104
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|339
|4
|1110
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.)
|297
|5
|4108
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ.)
|190
|6
|5105
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.)
|186
|7
|1111
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.)
|183
|8
|3123
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|173
|9
|4102
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|151
|10
|1113
|ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|150
|11
|2101
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|149
|12
|3121
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ)
|139
|13
|3101
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.)
|126
|14
|3122
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ)
|121
|15
|4106
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|117
|16
|5128
|ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ)
|116
|17
|5102
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.)
|84
|18
|2501
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ
|83
|19
|4110
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|80
|20
|5121
|ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|80
Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων (Παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα)
|A/A
|Κωδικός
|Τμήμα
|Αριθμός Υποψηφίων
|1
|5128
|ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ)
|2161
|2
|1110
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.)
|1929
|3
|1111
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.)
|1893
|4
|5122
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ)
|1838
|5
|3122
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ)
|1823
|6
|5121
|ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1815
|7
|1112
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.)
|1631
|8
|5125
|ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1485
|9
|5126
|ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1438
|10
|4110
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|1189
|11
|4102
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|1181
|12
|4106
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|1173
|13
|3123
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1167
|14
|5105
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.)
|1162
|15
|3121
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1111
|16
|4107
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ.)
|1078
|17
|5102
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.)
|1056
|18
|1108
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ.)
|1034
|19
|5130
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (ΤΕΠΑΚ)
|1030
|20
|5129
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|1027
Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων
|Κωδικός
|Τμήμα
|Αριθμός
Υποψηφίων
|1101
|ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.)
|173
|1102
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.)
|182
|1103
|ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ.)
|191
|1104
|ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) (Π.Κ.)
|169
|1105
|ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.)
|171
|1107
|ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) (Π.Κ.)
|561
|1108
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ.)
|1034
|1109
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) (Π.Κ.)
|961
|1110
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.)
|1929
|1111
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.)
|1893
|1112
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.)
|1631
|1113
|ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|207
|1115
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Π.Κ.)
|989
|1116
|ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Κ.)
|68
|1501
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) – ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
|9
|2101
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|997
|2102
|ΦΥΣΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|964
|2108
|ΧΗΜΕΙΑΣ (Π.Κ.)
|356
|2501
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ
|202
|2502
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ
|185
|2506
|ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ
|108
|2507
|ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|109
|2510
|ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ
|100
|2511
|ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|149
|2512
|ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
|149
|3101
|ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.)
|487
|3102
|ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.)
|639
|3121
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1111
|3122
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ)
|1823
|3123
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1167
|3501
|ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
|51
|3502
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ
|22
|4102
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|1181
|4105
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|644
|4106
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|1173
|4107
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ.)
|1078
|4108
|ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ.)
|288
|4109
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΤΕΠΑΚ)
|552
|4110
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.)
|1189
|4111
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) (Π.Κ.)
|1013
|4123
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΤΕΠΑΚ)
|1021
|4126
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1006
|4127
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|892
|4128
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1026
|4129
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|966
|4130
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|203
|4131
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|243
|4132
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|195
|4133
|ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ)
|300
|4501
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
|68
|4601
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ
|242
|4602
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ
|231
|4603
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
|161
|4607
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|207
|4608
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|209
|4609
|ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|208
|5102
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.)
|1056
|5104
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.)
|963
|5105
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.)
|1162
|5121
|ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ)
|1815
|5122
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ)
|1838
|5125
|ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1485
|5126
|ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ)
|1438
|5128
|ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ)
|2161
|5129
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) (ΤΕΠΑΚ)
|1027
|5130
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (ΤΕΠΑΚ)
|1030
|5132
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΤΕΠΑΚ)
|975
|5133
|ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ)
|929
|5302
|ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ)
|543
|5303
|ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ)
|894
|5305
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (3 έτη – ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ) (ΤΕΠΑΚ/ΑΕΤΦΚ/ΑΞΙΚ)
|586