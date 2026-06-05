Την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζουν οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης μέσω των οποίων, συνολικών 5.139 υποψήφιοι διεκδικούν θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα όλα τα σχετικά στοιχεία, που αποτυπώνουν την ταυτότητα των φετινών εξετάσεων.

Από τα πιο αξιοσημείωτα, είναι το ενδιαφέρον που παραμένει και φέτος για την Ιατρική Σχολή. Συγκεκριμένα, 604 υποψήφιοι την έβαλαν πρώτη στις προτιμήσεις τους. Όσον αφορά το πιο δημοφιλές τμήμα, φέτος τα ηνία κρατά το «Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ» του ΤΕΠΑΚ, με 2.161 υποψήφιους να το έχουν ανάμεσα στις επιλογές τους για σπουδές.

Οι αριθμοί, οι δημοφιλείς κλάδοι και η πρώτη επιλογή για εκατοντάδες ενδιαφερόμενους

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Υποψήφιοι για πρόσβαση στα Δημόσια ΑΕΙ της Κύπρου και της Ελλάδας 5465 5559 5202 5250 5352 5119 5139 Υποψήφιοι που είναι τελειόφοιτοι 5136 5213 4844 4859 4939 4727 4798 Υποψήφιοι που είναι παλαιοί απόφοιτοι 329 346 358 391 413 392 341 Υποψήφιοι για πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές 653 522 437 488 482 352 413 Υποψήφιοι που αιτήθηκαν διευκολύνσεις 545 561 540 554 564 614 642

Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα

(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού των υποψηφίων)

Α/Α Κωδ. Μάθημα Αριθμός υποψηφίων 1 1 Νέα Ελληνικά 5139 2 37 Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2826 3 38 Φυσική 2224 4 6 Αγγλικά 2171 5 43 Μαθηματικά Κοινού Κορμού 2006 6 21 Βιολογία 1515 7 24 Οικονομικά 1388 8 19 Χημεία 812 9 4 Ιστορία 573 10 15 Πληροφορική 572 11 25 Λογιστική 519 12 39 Σχεδιασμός και Τεχνολογία 485 13 52 Αγγλικά 4ωρο Τεχνικών Σχολών 333 14 5 Λατινικά 251 15 36 Αρχαία Ελληνικά 233 16 32 Πρακτική Δοκιμασία (Ειδική Εξέταση) 223 17 22 Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο 171 18 41 Ρωσικά 162 19 410 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ Τ.Σ. (Θ.Κ.) 153 20 23 Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο 125





Γ) Αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών σύμφωνα με την πρώτη επιλογή (παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα και ο αριθμός υποψηφίων κατά Τμήμα βάσει της πρώτης τους επιλογής)

A/A Κωδικός Τμήμα Αριθμός Υποψηφίων 1 3102 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Π.Κ.) 604 2 4105 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Κ.) 347 3 5104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 339 4 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) 297 5 4108 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ) (Π.Κ.) 190 6 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 186 7 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) 183 8 3123 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) 173 9 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) 151 10 1113 ΝΟΜΙΚΗΣ (Π.Κ.) 150 11 2101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) 149 12 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) 139 13 3101 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Π.Κ.) 126 14 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) 121 15 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) 117 16 5128 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) 116 17 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.) 84 18 2501 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ 83 19 4110 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) 80 20 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) 80

Δ) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων (Παρουσιάζονται τα πρώτα 20 Τμήματα)

A/A Κωδικός Τμήμα Αριθμός Υποψηφίων 1 5128 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΤΕΠΑΚ) 2161 2 1110 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Π.Κ.) 1929 3 1111 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) 1893 4 5122 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΤΕΠΑΚ) 1838 5 3122 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) (ΤΕΠΑΚ) 1823 6 5121 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) 1815 7 1112 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (Π.Κ.) 1631 8 5125 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) 1485 9 5126 ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) (ΤΕΠΑΚ) 1438 10 4110 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) 1189 11 4102 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ (Π.Κ.) 1181 12 4106 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (Π.Κ.) 1173 13 3123 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΤΕΠΑΚ) 1167 14 5105 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Π.Κ.) 1162 15 3121 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕΠΑΚ) 1111 16 4107 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) (Π.Κ.) 1078 17 5102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) (Π.Κ.) 1056 18 1108 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) (Π.Κ.) 1034 19 5130 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ (ΤΕΠΑΚ) 1030 20 5129 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) (ΤΕΠΑΚ) 1027





Ε) Επιλογές υποψηφίων κατά Τμήμα Σπουδών και κατά αριθμό υποψηφίων