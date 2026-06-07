Ακόμα και να υπήρχε τρόπος να αποφασίσει μια καλή μέρα η Βουλή ότι θα ανεγερθούν δέκα χιλιάδες κατοικίες και διαμερίσματα, όπως ζήτησε η Άμεση Δημοκρατία, το πρόβλημα για τις δεκάδες χιλιάδες νέους και ζευγάρια δεν θα μειωθεί επί της ουσίας.

Καλέ μας ευρωβουλευτή, μην τους ακούτε που λένε οι διάφοροι πως υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά στέγης και… παρά τη θέληση των κατασκευαστών και των ντιβέλοπερς ανεβαίνουν οι γέρημες οι τιμές. Μόνες τους…

Αυτοί που κρατούν λεφτά ή μπορούν έναντι υποθηκών να τα βρουν από τις τράπεζες, βρίσκουν μια χαρά σπίτι να αγοράσουν. Και ένα και δύο και τρία και περισσότερα. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που δεν κρατούν τα λεφτά που απαιτούνται για να αγοράσουν στέγη και δεν μπορούν ούτε το ποσοστό ίδιου κεφαλαίου να καλύψουν, για να πάρουν δάνειο, ακόμα και αν έχουν κάτι να βάλουν υποθήκη.

Εν ολίγοις, Φειδία καλέ μας, θα είμαστε happy και με 5 χιλιάδες καταλύματα, για αρχή, φτάνει αυτά να μην βγουν στον πλειστηριασμό της ελεύθερης αγοράς, αλλά -μέσω χρηματοδότησης από το δημόσιο ταμείο- να καταλήξουν σε αυτούς που πρέπει να στεγαστούν και δεν έχουν τα λεφτά να το κάνουν. Ζητούν πολλά, πρόεδρε (της Άμεσης Δημοκρατίας);

ΧΡΥΜΑ