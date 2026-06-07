Ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, η οποία συνεδριάζει από το πρωί της Κυριακής, έθεσε την παραίτησή του ο Πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί για την αποτυχία εισόδου στη Βουλή.

Η Κεντρική Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχαν στις βουλευτικές εκλογές και τη λήψη αποφάσεων μετά τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από το αρνητικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ έλαβε τον λόγο πρώτος, επισημαίνοντας πως οι σκέψεις για παραίτηση υπήρχαν από το βράδυ των εκλογών, ωστόσο θεώρησε πιο φρόνιμο η απόφαση να ληφθεί από την Κεντρική Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει όταν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των μελών. Σημειώνεται ότι η συνεδρία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.