Ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, Γρηγόριος, βρέθηκε σήμερα στην Πάφο, όπου μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου συλλειτούργησε στην εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα της Έμπας. Ο Μητροπολίτης Πάφου τέλεσε επίσης και την επιμνημόσυνη δέηση στην τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείο των ηρώων της κοινότητας Μεσόγης, παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

​Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μητρόπολη Πάφου, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε ότι όλα είναι έτοιμα για την χειροτονία του νέου Μητροπολίτη την ερχόμενη Πέμπτη στην Λευκωσία και για την ενθρόνιση του το βράδυ της ίδιας μέρας στη Μητρόπολη Πάφου.

Ήταν μαζί μου σήμερα, ανέφερε ο Κύπρου Γεώργιος, προκειμένου να γνωρίσει κάποια από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων της Πάφου όπως την πρωτοποριακή τους φύση και τις θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν για τους εθνικούς αγώνες. Έρχεται σε ένα τόπο με αξιώσεις θρησκευτικές και εθνικές, επεσήμανε, σε μια τιμητική θέση, αλλά και γεμάτη ευθύνες.

Αναφερόμενος για τις συνεχιζόμενες αντιδράσεις του Επισκόπου Τυχικού και των υποστηρικτών του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου χαρακτήρισε ελάχιστες τις αντιδράσεις αυτές. Πρόκειται, είπε χαρακτηριστικά, για μια παγκόσμια ομάδα που προσπαθεί να κάνει φασαρία γύρω από τον αποτειχισμο και τον λεγόμενο οικουμενισμό.

Αντί να εντάξουν τους εαυτούς τους στην Εκκλησία, τίθενται εκτός εκκλησίας και προσπαθούν να εμφανισθούν υπεράνω όλων των ορθοδόξων, ανέφερε.

​Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανακοίνωσε τη διενέργεια ιερατικού συνέδριο στις 20 Ιουνίου για να γνωρίσει ο νέος Μητροπολίτης όλους τους ιερείς της μητροπολιτικής του περιφέρειας.