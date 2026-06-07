Τρεις ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν το μεσημέρι της Κυριακής αρκετές περιοχές της Αττικής. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Μετά τις τρεις ισχυρές δονήσεις ακολούθησαν άλλες τρεις κοντά στα 3 Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή.

Βίντεο από μαγαζί στην Εύβοια την ώρα του σεισμού:

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς». Είπε ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», τόνισε.

Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». Μάλιστα όπως πρόσθεσε: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε.

Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια που επιχειρούν στην περιοχή αναφέρουν κυρίως μικρές ρωγμές σε κατοικίες και περιορισμένες κατολισθήσεις σε οδικά σημεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά και εκκλησία και κατολισθήσεις στην Εύβοια

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις, με τις Αρχές να καταγράφουν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές, καθώς και κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους στις περιοχές Πλακιά και Δαφνούσα», δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως από τα κτίρια, χωρίς να κινδυνεύσουν.

Την έκταση των ζημιών επιβεβαίωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, ο οποίος δήλωσε στο evima.gr ότι έχουν καταγραφεί φθορές σε σπίτια, κτίρια και καταστήματα της περιοχής.

«Αυτή την ώρα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αλλά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι, όπου εκείνη την ώρα τελούνταν βάφτιση και ο ιερέας βγήκε αμέσως έξω από τον ναό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κυβερνητικές πήγες, μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια που επιχειρούν στην περιοχή αναφέρουν κυρίως μικρές ρωγμές σε κατοικίες και περιορισμένες κατολισθήσεις σε οδικά σημεία. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεχής επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

protothema.gr