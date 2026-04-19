Την περιπέτεια που βίωσε στο αεροδρόμιο της Ρώμης περιέγραψε σε βίντεο που ανάρτησε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο γνωστός Κύπριος ηθοποιός, Μάριος Στυλιανού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Ρώμης μαζί με τη σύζυγό του Βασιλική Ανδρέου, προκειμένου να ταξιδέψει πίσω στην Κύπρο, η ασφάλεια του αεροδρομίου τον σταμάτησε για έλεγχο καθώς τον πέρασε για Ρώσο.

«Παρά το ότι τους έδειχνα το διαβατήριό μου, ήθελαν να ελέγξουν πόσες χιλιάδες κουβαλώ μαζί μου για να φέρω στην Κύπρο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ως αποτέλεσμα της χρονοβόρας διαδικασίας, το ζεύγος ηθοποιών έχασε την πτήση του και αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο.

Σε δηλώσεις του στο philenews, o Μάριος Στυλιανού ανέφερε ότι μετά από πολλή ταλαιπωρία, κατάφεραν να εξασφαλίσουν εναλλακτική πτήση και αναχωρούν για την Κύπρο αύριο το πρωί.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι επωμίστηκε το κόστος για τα νέα εισιτήρια και τη διανυκτέρευση καθώς δε δικαιούται καμία αποζημίωση, ενώ θα του στοιχίσει επιπλέον η ακύρωση των παραστάσεων που είναι προγραμματισμένες για αύριο το πρωί στο Θέατρο Piccolo, του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

Τραγική ειρωνεία είναι το γεγονός ότι ο ηθοποιός συμμετέχει στη θεατρική κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «εδώ Λέμε SOS», υποδυόμενος τον Ρώσο μεγιστάνα.