Μάχες σε τρία μέτωπα μεταξύ γιατρών και Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών, μάλιστα, να δηλώνει ότι η ηρεμία στα κρατικά νοσοκομεία θα εξαρτηθεί από τη στάση και τις απαντήσεις του ΟΚΥπΥ.

Η εκκρεμότητα στη διαβούλευση για την καταβολή των οικονομικών κινήτρων που λαμβάνουν οι γιατροί επιπρόσθετα του μισθού τους, το μέτωπο όλων των εργαζομένων στα κρατικά νοσοκομεία, περιλαμβανομένων των γιατρών, για τις συλλογικές συμβάσεις και από την περασμένη Παρασκευή, η ανακοίνωση του Οργανισμού για σύναψη συμφωνίας με ιδιωτική ιατρική σχολή, έχουν συνθέσει ένα σκηνικό ιδιαίτερα εκρηκτικό με τους γιατρούς να διαμαρτύρονται και να υπενθυμίζουν τις πάγιες θέσεις τους, σε ό,τι αφορά την είσοδο ακαδημαϊκών γιατρών στα κρατικά νοσοκομεία.

«Η υπομονή έχει εξαντληθεί και τα προβλήματα είναι διαρκή και πολλά», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρης Κούμας προσθέτοντας μάλιστα ότι «τα πάντα θα εξαρτηθούν από τις απαντήσεις που θα δώσει ο ΟΚΥπΥ».

«Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να ιεραρχήσουμε τα ανοικτά ζητήματα», είπε και εξήγησε, «έχουμε το θέμα των οικονομικών κινήτρων. Θυμάστε όλοι ότι, δυστυχώς, είχαμε λάβει και μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κανονικά, βάσει της συμφωνίας τα κίνητρα πρέπει να καταβληθούν στους γιατρούς στο τέλος του μήνα. Πήγαμε σε μια συνάντηση την περασμένη Παρασκευή και ο Οργανισμός αδυνατούσε να μας δώσει στοιχεία διότι τα κίνητρα υπολογίζονται στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεδομένων».

Παράλληλα, «είναι το ανοικτό ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων που και οι έξι συντεχνίες έχουν διαμαρτυρηθεί και δεν έφταναν αυτά, βλέπουμε από τα ΜΜΕ μια ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ για συμφωνία που υπέγραψε με ιδιωτική ιατρική σχολή που προβλέπει, μεταξύ άλλων, και είσοδο ακαδημαϊκών συναδέλφων στα νοσοκομεία. Με ποια κριτήρια, ποιους όρους, πώς και γιατί, δεν γνωρίζουμε. Δεν έγινε διαβούλευση, απλά αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε. Και διερωτόμαστε, στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Κύπρου και της ιατρικής του σχολής γιατί έγινε διαβούλευση; Οι θέσεις της ΠΑΣΥΚΙ επί του συγκεκριμένου ζητήματος είναι γνωστές».

Η ένταξη πανεπιστημιακών γιατρών «κάτω από τις υφιστάμενες δομές, όπως ανέφερε ο ΟΚΥπΥ στην ανακοίνωση του, δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία αλλά, για εμάς, εγείρει σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τη διοικητική υπαγωγή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κλινική ευθύνη, τη νομική εκπροσώπηση και πολλά άλλα. Πρόκειται για ζητήματα που δεν μπορούν να απαντώνται με επικοινωνιακές ανακοινώσεις λίγων γραμμών». Αυτή μάλιστα η συμφωνία, είπε συνεχίζοντας ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ, «έρχεται τη στιγμή που εμείς, παρά τις σχετικές συμφωνίες ακόμα συζητάμε για τις δομές στα κρατικά νοσοκομεία και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αντίφαση ότι όταν τίθεται θέμα κάλυψης υφιστάμενων αναγκών ο ΟΚΥπΥ, επικαλείται χρονοβόρες διαδικασίες, μελέτες και περιορισμούς, αλλά όταν πρόκειται για συμφωνίες στρατηγικής σημασίας προχωρά σε υπογραφές χωρίς προηγούμενη παρουσίαση των δεδομένων».

Δυστυχώς, είπε καταλήγοντας ο κ. Κούμας, «αυτή τη στιγμή στο πνευμονολογικό της Πάφου και τα ακτινολογικά της Λευκωσίας και της Λάρνακας, δεν βγαίνουν οι εφημερίες λόγω υποστελέχωσης και εμείς δεν συζητάμε. Ο ΟΚΥπΥ απλά αποφασίζει και όταν θέσουμε ερωτήματα δεν δίνει απαντήσεις έγκαιρα».

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, δεν έγιναν τοποθετήσεις επί των συγκεκριμένων ζητημάτων. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με ιδιωτική ιατρική σχολή, την περασμένη Παρασκευή, ανακοινώθηκε η επέκταση υφιστάμενης συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί του δημοσίου εδώ και χρόνια διαφωνούν με την είσοδο ακαδημαϊκών γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια, γεγονός που αποτελεί και ένα από τους βασικότερους λόγους της συνεχούς αναβολής της ψήφισης νόμου για τη λειτουργία πανεπιστημιακών νοσοκομείων στην Κύπρο.

Ερωτήματα ΠΑΣΥΚΙ για τη συμφωνία

Σε σημερινή ανακοίνωσή της η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει πως η πρόσφατη ανακοίνωση του Ο.Κ.Υπ.Υ. για την υπογραφή νέας συμφωνίας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όχι τόσο για το περιεχόμενο που προβάλλεται, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός συνεχίζει να λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, ενημέρωση ή θεσμικό διάλογο με τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες υγείας.

Την ίδια στιγμή, προστίθεται, που οι συμφωνημένες διαδικασίες για τις Δομές Θέσεων των ιατρών παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, παρά τα σαφή χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί και συμφωνηθεί, την ίδια στιγμή που δεκάδες κλινικές και τμήματα λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με προκηρύξεις θέσεων να χρονίζουν και με την υποστελέχωση να έχει καταστεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό του συστήματος, ο Ο.Κ.Υπ.Υ. επιδεικνύει αξιοσημείωτη ταχύτητα όταν πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι όροι της είναι αντίστοιχοι με αυτούς που διέπουν τις συνεργασίες με άλλες Ιατρικές Σχολές που ήδη δραστηριοποιούνται στα Δημόσια Νοσηλευτήρια. Η ίση μεταχείριση όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που αξιοποιούν τις υποδομές των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής αλλά ζήτημα χρηστής διοίκησης, διαφάνειας και νομιμότητας», συνεχίζει.

Παράλληλα, προσθέτει, παραμένει άγνωστο κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει αξιολογηθεί ως προς τη συμβατότητά της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Ο.Κ.Υπ.Υ., τη λειτουργία των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, τα σχέδια υπηρεσίας των διευθυντών και των ιατρών, καθώς και τις πρόνοιες που καθορίζουν τις γραμμές διοικητικής και κλινικής ευθύνης εντός των δημόσιων δομών υγείας.

«Διότι η ένταξη πανεπιστημιακών ιατρών «κάτω από τις υφιστάμενες δομές», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν αποτελεί μια απλή διαχειριστική πράξη. Εγείρει ουσιώδη ζητήματα διοικητικής υπαγωγής, αξιολόγησης, πειθαρχικής ευθύνης, κλινικής ευθύνης, νομικής εκπροσώπησης, επαγγελματικής ασφάλισης και σχέσης με τους θεσμοθετημένους διευθυντές των κλινικών και τμημάτων. Πρόκειται για ζητήματα που δεν μπορούν να απαντώνται με επικοινωνιακές ανακοινώσεις λίγων γραμμών. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας αποτελεί διαχρονικά θεμιτό και επιθυμητό στόχο. Όμως στα Δημόσια Νοσηλευτήρια προτεραιότητα οφείλει να αποτελεί η ασφαλής στελέχωση των υπηρεσιών, η κάλυψη των οργανικών αναγκών, η τήρηση των συμφωνημένων διαδικασιών και η διασφάλιση της νομιμότητας. Όταν αυτά παραμένουν ανοικτά και άλυτα, κάθε νέα συμφωνία δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντά. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο σεβασμός των θεσμών δεν μπορούν να εφαρμόζονται επιλεκτικά», καταλήγει.