Του Howard Chua-Eoan

Όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την κατάρα του υπερτουρισμού. Το Κιότο αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τις γκέισές του απέναντι σε αδιάκριτους ξένους τουρίστες. Τα ιστορικά κέντρα της Ρώμης και της Βενετίας λειτουργούν περισσότερο ως θεματικά πάρκα παρά ως ζωντανοί αστικοί ιστοί με σάρκα και οστά. Η περίφημη Boqueria της Βαρκελώνης στη Las Ramblas έχει μετατραπεί από μια αγορά φρέσκων προϊόντων σε έναν πάγκο που σερβίρει τάπας και έτοιμα σνακ για τις ατελείωτες στρατιές των περιηγητών.

Έχω γράψει γι’ αυτό και στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που βιώνουμε είναι μια υπερμεγέθης εκδοχή ενός φαινομένου αιώνων. Η δική μου πρόταση: Επιλέξτε λιγότερο ταξιδεμένους δρόμους.

Τι γίνεται όμως αν η πραγματική απειλή είναι τελικά το φαινόμενο του “undertourism”;

Αυτό ακριβώς είναι το δίλημμα της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και, με πληθυσμό περίπου 1 εκατομμυρίου κατοίκων, σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρή. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη παραμένει μια “δεύτερη σκέψη” για τους τουρίστες που εστιάζουν στην Αθήνα, την Κρήτη και τα παραδεισένια νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Η κύρια αξίωσή της για μια θέση στον παράδεισο είναι βιβλική. Γύρω στο έτος 49 μ.Χ., ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους Χριστιανούς της πόλης μια επιστολή που ίσως αποτελεί το παλαιότερο διασωθέν τμήμα της Καινής Διαθήκης. Αυτό που σήμερα ονομάζεται “Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς” χρησιμοποιείται από ορισμένους σκληροπυρηνικούς Ευαγγελικούς για να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της “Αρπαγής”.

Η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει τις βουλές του Θεού στους ανθρώπους. Μπορεί να βουτήξει στα βάθη της ιστορίας. Είναι η πρωτεύουσα της ελληνικής διοικητικής περιφέρειας της Μακεδονίας και, ως εκ τούτου, γεωγραφικός κόμβος για όποιον γοητεύεται από τη ζωή και την κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο κατακτητής γεννήθηκε στην Πέλλα, περίπου 45 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πήρε το όνομά της από την ετεροθαλή αδελφή του Αλεξάνδρου. Στην πόλη της Αμφίπολης —περίπου μια ώρα προς την αντίθετη κατεύθυνση— οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν πολυτελή τάφο που πυροδότησε εικασίες για το αν πρόκειται για τον τόπο ταφής της χήρας του Αλεξάνδρου, Ρωξάνης, ή της μητέρας του, Ολυμπιάδας. Η σύγχρονη Θεσσαλονίκη τιμά τον πιο διάσημο Μακεδόνα με σύγχρονα μνημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός αγάλματος που τον δείχνει έφιππο στον Βουκεφάλα, με φόντο το γαλήνιο λιμάνι της πόλης. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το άγαλμα του δασκάλου του, του φιλοσόφου Αριστοτέλη, σε απόσταση αναπνοής από ένα KFC.

Η Θεσσαλονίκη έχει επίσης μια γαστρονομική γοητεία, αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς Εβραίων, Ελλήνων, Σλάβων και Μουσουλμάνων κατοίκων κατά τη μακρά διάρκεια της κυριαρχίας της οθωμανικής αυτοκρατορίας (482 συνεχή έτη). Πράγματι, για αιώνες ήταν κυρίως εβραϊκή, φιλοξενώντας πληθυσμούς που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία και την Πορτογαλία στα τέλη του 15ου αιώνα και έγιναν δεκτοί από τις οθωμανικές αρχές σε μια πόλη που τότε ονομαζόταν Σαλονίκη. Η UNESCO αναγνώρισε αυτό το κράμα επιρροών το 2021, εντάσσοντας τη Θεσσαλονίκη ως μία από τις 70 πόλεις στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας.

Η συμπρωτεύουσα είχε αρχίσει σιγά-σιγά να ορθοποδεί ως προορισμός για τους λάτρεις της ιστορίας και του φαγητού, όταν ένας βασικός συντελεστής αυτού του στόχου στράφηκε ξαφνικά εναντίον της. Στις 8 Μαΐου, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair ανακοίνωσε ότι κλείνει το mini-hub της στο ταπεινό, αν και φορές γεμάτο κόσμο, αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, λόγω διαφωνίας για φορολογικές ελαφρύνσεις με τον διαχειριστή του αεροδρομίου. Σε αριθμούς: μια απώλεια έως και 700.000 θέσεων για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, η οποία ξεκινά τον Οκτώβριο. Αν και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει επιβάτες που διέρχονται από τη Θεσσαλονίκη προς άλλους προορισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για μια πόλη που προσπαθεί να εδραιώσει το όνομά της στον τουριστικό κλάδο.

Φυσικά, η κίνηση αυτή μπορεί να είναι μια τακτική εκφοβισμού από τη Ryanair, η οποία χρησιμοποιεί την πόλη ως ενδιάμεσο σταθμό για ανεφοδιασμό και ανάπαυση των πληρωμάτων της από το 2018. Η αεροπορική εταιρεία έχει φαινομενικά κερδίσει παρόμοιες κόντρες με αεροδρόμια στη Γαλλία και το Βέλγιο. Εάν αποχωρήσει οριστικά, άλλες εταιρείες —χαμηλού κόστους και μη— ενδέχεται να επεκταθούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Αλλά το μόνο που ακούω αυτή τη στιγμή είναι τον Έλληνα εστιάτορα με τον οποίο δείπνησα στα μέσα Μαΐου, ο οποίος αναστέναξε επαναλαμβάνοντας τον αριθμό “700.000”.

Η αεροπορική εταιρεία δηλώνει ότι αντιμετωπίζει πιέσεις στα έσοδά της φέτος λόγω των τιμών των καυσίμων που επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος για να επικεντρωθεί σε σαφώς πιο κερδοφόρες πόλεις στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αναπτύχθηκε ως προορισμός τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι αρκετά για τη Ryanair. Θα μπορούσαν άραγε άλλες τουριστικές πρωτεύουσες “χαμηλότερης αξίας” —για να δανειστώ μια πρόσφατη οικονομική ανακρίβεια — να έχουν την ίδια μοίρα;

Η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Οι υποδομές φιλοξενίας της έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν. Αλλά αυτό είναι μέρος της γοητείας της: υπάρχουν τόσα πολλά να ανακαλύψεις και να καλλιεργήσεις. Βρέθηκα στην πόλη και τη γύρω περιοχή τον Οκτώβριο του 2023 για να γνωρίσω τη γαστρονομική της σκηνή. Αλλά ήμουν εκεί και για την ιστορία —για τον Μέγα Αλέξανδρο, φυσικά, αλλά και για τις μοναστικές παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο άβατο του Αγίου Όρους, σχεδόν έξι ώρες μακριά με το αυτοκίνητο, απομονωμένο στη δική του αυτόνομη μοναστική πολιτεία.

Με ελκύουν τα μέρη που είναι βουτηγμένα στην ιστορία επειδή είναι ανήσυχα, ίσως ακόμη και στοιχειωμένα. Από τη Ρώμη και το Κιότο μέχρι τη Βενετία και τη Βαρκελώνη, το παρελθόν είναι η σύνδεσή μας με τη δική μας θέση στο χρόνο. Η Θεσσαλονίκη έχει τους δικούς της απόκοσμους ψιθύρους. Μεταξύ αυτών, τη μοίρα της άλλοτε ευημερούσας σεφαραδίτικης κοινότητας —που μιλούσε τη συναρπαστική γλώσσα Λαντίνο, εν μέρει εβραϊκή, εν μέρει καστιλιάνικη, με τουρκικές και άλλες επιρροές στο λεξιλόγιό της. Η κοινότητα παρήκμασε μαζί με τους Οθωμανούς, σβήνοντας αρχικά αργά, καθώς οι καταστροφές και ο εθνικισμός αναδιαμόρφωναν το τοπίο. Και μετά, εισέβαλαν οι Ναζί. Από τους σχεδόν 60.000 Εβραίους που ζούσαν στην πόλη πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ποσοστό έως και 95% εκτοπίστηκε σε στρατόπεδα θανάτου. Σήμερα, απομένουν μόνο περίπου 1.000 Εβραίοι κάτοικοι. Και η Λαντίνο σβήνει μαζί τους.

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