Μεγάλες καθυστερήσεις συνεχίζει να παρουσιάζει η έναρξη της δίκης του δημάρχου Αγίας Νάπας, Χρίστου Ζαννέττου, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες σε σχέση με υπόθεση εξασφάλισης ευρωπαϊκής χορηγίας €765.000, για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου του πριν από περίπου 15 χρόνια. Έπειτα από απανωτές αναβολές (έξι κατά σειρά) η έναρξη της δίκης μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο, με το δικαστήριο να ορίζει δικάσιμους προκειμένου ν’ αρχίσει η ακροαματική διαδικασία.

Σημειώνεται πως το κατηγορητήριο είχε δοθεί στον Χρίστο Ζαννέττου τον Ιούλιο του 2024 και η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ορίστηκε αρχικά για τις 11 Φεβρουαρίου 2025. Εκείνη η διαδικασία είχε αναβληθεί, αφού δεν είχε παραδοθεί μέρος του μαρτυρικού υλικού στον συνήγορο υπεράσπισης του κ. Ζαννέττου, ενώ ακολούθησαν άλλες τρεις αναβολές για διάφορους λόγους. Τον περασμένο Μάρτιο καταγράφηκε η πέμπτη αναβολή, αφού η πρόεδρος του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, Τώνια Νικολάου, ενημέρωσε πως πρέπει να ξεκινήσει άλλη υπόθεση του 2024, στην οποία ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση. Έτσι η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για σήμερα.

Κατά τη διαδικασία ο συνήγορος υπεράσπισης του δημάρχου Αγίας Νάπας, Ηλίας Στεφάνου, ζήτησε εκ νέου αναβολή της δίκης, επικαλούμενος βεβαρημένο πρόγραμμα, αφού, όπως είπε, έχει άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Δικαστήρια Λάρνακας και Λευκωσίας. Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έρια Παπαλοΐζου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα Στεφάνου, σημείωσε, ωστόσο, πως η ακροαματική διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο.

Τελικά η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Τώνια Νικολάου, ανέφερε πως το δικαστήριο «ενέκρινε με κάποιο δισταγμό» το αίτημα για αναβολή, υποδεικνύοντας πως πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Έτσι ορίστηκαν τρεις ημερομηνίες εντός Σεπτεμβρίου (15,16 και 28/9) για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, με τους διαδίκους να καλούνται να ετοιμάσουν κατάλογο παραδεκτών γεγονότων.

Υπενθυμίζεται πως κατηγορούμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν μέτοχος και διευθυντής του ξενοδοχείου, καθώς και η εταιρεία L. IOANNOU & Z. PIERIS LIMITED, ως νομικό πρόσωπο. Οι κατηγορίες στον κ. Ζαννέττου, είχαν απαγγελθεί λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του τον Ιούλιο του 2024. Συγκεκριμένα κατηγορείται για πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρείας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας αρνήθηκε ενοχή και βρίσκεται, υπό όρους, ελεύθερος. Σημειώνεται πως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση.

Ο κ. Ζαννέτου κατηγορείται πως σε άγνωστο τόπο και χρόνο πλαστογράφησε τις οικονομικές καταστάσεις ξενοδοχείου για το έτος 2007, οι οποίες κατατέθηκαν το 2009 στον ΚΟΤ με σκοπό την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους €765.486.