Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζει η έναρξη της δίκης του δημάρχου Αγίας Νάπας, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες σε σχέση με υπόθεση εξασφάλισης ευρωπαϊκής χορηγίας €765.000 για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου του πριν από περίπου 15 χρόνια. Παρά το γεγονός πως σήμερα (19/3) είχε οριστεί δικάσιμος για την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου, υπήρξε νέα αναβολή, η πέμπτη στη σειρά. Κι αυτό επειδή η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Τώνια Νικολάου, ενημέρωσε πως πρέπει να ξεκινήσει άλλη υπόθεση του 2024, στην οποία ο κατηγορούμενος βρίσκεται υπό κράτηση.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις… 3 Ιουνίου του 2026, σχεδόν δύο χρόνια, δηλαδή, μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου στον δήμαρχο Αγίας Νάπας, ο οποίος τον Ιούλιο του 2024 πέτυχε επανεκλογή του Σημειώνεται πως η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας είχε οριστεί αρχικά για τις 11 Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο, κι εκείνη η διαδικασία είχε αναβληθεί, αφού δεν είχε παραδοθεί μέρος του μαρτυρικού υλικού στον συνήγορο υπεράσπισης του Χρίστου Ζαννέττου. Ακολούθησαν και άλλες αναβολές για διάφορους λόγους Κατηγορούμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν μέτοχος και διευθυντής του ξενοδοχείου, καθώς και η εταιρεία L. IOANNOU & Z. PIERIS LIMITED, ως νομικό πρόσωπο.

Οι κατηγορίες στον κ. Ζαννέττου, είχαν απαγγελθεί λίγες ημέρες μετά την επανεκλογή του. Συγκεκριμένα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρείας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο δήμαρχος Αγίας Νάπας αρνήθηκε ενοχή και βρίσκεται, υπό όρους, ελεύθερος. Ο κ. Ζαννέτου κατηγορείται πως σε άγνωστο τόπο και χρόνο πλαστογράφησε τις οικονομικές καταστάσεις ξενοδοχείου για το έτος 2007, οι οποίες κατατέθηκαν το 2009 στον ΚΟΤ με σκοπό την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους €765.486.

Το συγκεκριμένο θέμα είχε φέρει στο φως έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία, σε ειδική έκθεση για τον ΚΟΤ το 2019, είχε αναφέρει πως ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2007 και αφορούν στον δανεισμό παρουσιάζονται μικρότερα «γεγονός που δεικνύει ότι, οι υποβληθείσες, ως εξελεγμένες, οικονομικές καταστάσεις ήταν παραποιημένες».