Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της «Σάντη» και των ισχυρισμών που διατυπώνονται μέσα από αναρτήσεις του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς ενώπιον της ανακριτικής ομάδας που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών κατέθεσε, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης.

Μιλώντας στο philenews ο κ. Κληρίδης επιβεβαίωσε ότι προχώρησε στην κατάθεσή του στο πλαίσιο και της δημόσιας τοποθέτησης που είχε προηγουμένως εκδώσει, παραδίδοντας στις αρχές εκείνα τα λίγα στοιχεία που, όπως ανέφερε, περιήλθαν σε γνώση του μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών και αφότου αποχώρησε από το αξίωμά του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες 18/04, σε σύντομη γραπτή δήλωση ο κ. Κληρίδης είπε ότι προχωρεί σε δήλωση «επειδή σε κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάζεται ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας να τηρεί σιγή ισχύος ως προς τα θέματα που ανακύπτουν από τις αναρτήσεις των κ.κ. Μ. Δρουσιώτη και Ν. Κληρίδη».

Πρόσθεσε ότι «τα όποια περιορισμένα στοιχεία περιήλθαν σε γνώση μου μετά την αφυπηρέτηση μου ως προς κάποια υπηρεσιακής φύσεως θέματα, θα τα παραθέσω, αν χρειαστεί, εκεί όπου πρέπει με κάθε υπευθυνότητα».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με τη λήψη καταθέσεων και από συγγενικά πρόσωπα της «Σάντη», η οποία έχει ήδη παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την ανακριτική διαδικασία να διευρύνεται καθώς προστίθενται νέα μαρτυρικά στοιχεία και νέες καταθέσεις.