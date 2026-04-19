Καθορίζονται αυτή την περίοδο οι διαδικασίες και τα πρότυπα που θα ακολουθούν οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με τη σφράγιση των επιχειρήσεων αλλά και τη δέσμευση μετοχών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε εφαρμογή από την 1η του χρόνου.

Μάλιστα, για τα συγκεκριμένα ζητήματα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς όταν συζητείτο το νομοθετικό πακέτο, οι οποίες οδήγησαν το Υπουργείο Οικονομικών να περιλάβει ασφαλιστικές δικλείδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το τελευταίο διάστημα υπήρξαν συναντήσεις με τους αρμοδίους, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθείται.

Η αναστολή λειτουργίας επιχείρησης και η σφράγιση των υποστατικών της θα γίνεται για μη υποβολή δηλώσεων, για οφειλές €20 χιλ. και για τη μη έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων. Οι φοροθέτες ετοιμάζουν τα σχετικά έγγραφα και, παράλληλα, καθορίζουν τη διαδικασία που θα ακολουθείται, ώστε να είναι νομικά καλυμμένοι σε περίπτωση προσφυγής των παρανομούντων στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, καθορίζονται οι ενέργειες που θα εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι του Τμήματος Φορολογίας και ο τρόπος ελέγχου των επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, αναμένεται να γίνει κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως στους αρχικούς σχεδιασμούς του Τμήματος ήταν το μέτρο της σφράγισης των επιχειρήσεων να εφαρμοζόταν το πρώτο τρίμηνο του έτους, ωστόσο η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες μετέθεσαν το μέτρο για μερικούς μήνες αργότερα. Όπως πληροφορείται ο «Φ», εξετάζεται το ενδεχόμενο η σφράγιση των επιχειρήσεων να εφαρμοστεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όσον αφορά τη δέσμευση μετοχών, ο Έφορος Φορολογίας είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Έφορο Εταιρειών για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί το μέτρο. Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, θα πρέπει να εκδώσει και σχετικό διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη δέσμευση των μετοχών.

Πότε θα σφραγίζονται οι επιχειρήσεις

Αναλυτικά, βάσει της νομοθεσίας, η διαδικασία αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης και η σφράγιση των υποστατικών της θα ενεργοποιείται λόγω της μη υποβολής δύο τουλάχιστον φορολογικών δηλώσεων ή 12 δηλώσεων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ή τριών δηλώσεων ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως οι φορολογικές οφειλές των €20 χιλ. περιλαμβάνουν χρέη για τον φόρο εισοδήματος, την έκτακτη αμυντική εισφορά, τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τον ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται, επίσης, η αυτοφορολογία ή βεβαίωση από τον Έφορο Φορολογίας, η οποία είναι τελεσίδικη, και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες αμφισβήτησης ή έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και η δικαστική διαδικασία.

Οι παραλείψεις που θα οδηγούν στη σφράγιση των επιχειρήσεων θα είναι όταν οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν στην έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων ή όταν εκδίδουν ανακριβή τιμολόγια. Θα ενεργοποιείται επίσης η διαδικασία της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης στην περίπτωση που ο φορολογούμενος παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας.

Μετά από 30 ημέρες

Σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίστηκε, για να μπει λουκέτο σε μια επιχείρηση θα πρέπει να παρέλθουν περίπου 30 μέρες. Συγκεκριμένα, όταν εντοπιστεί η παραβίαση του νόμου, θα δοθεί η πρώτη ειδοποίηση στον φορολογούμενο, με την οποία καλείται, σε διάστημα δέκα ημερών, να συμμορφωθεί.

Εάν συνεχίσει την ίδια πρακτική, τότε οι λειτουργοί του Τμήματος θα του παραδώσουν δεύτερη ειδοποίηση, με προθεσμία συμμόρφωσης άλλων δέκα ημερών. Στην περίπτωση μη εφαρμογής του νόμου, τότε δίνεται τρίτη ειδοποίηση, με προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή απόψεων από τον φορολογούμενο.

Όταν ληφθεί η τελική απόφαση για σφράγιση επιχειρηματικού υποστατικού μέχρι και 10 ημέρες, αυτή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Παράλληλα, η απόφαση επιδίδεται στον φορολογούμενο, ενώ εάν δεν εντοπίζεται, τότε η επίδοση γίνεται με τοιχοκόλληση σε εμφανές μέρος της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, μετά από 10 ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση, μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση για σφράγιση των υποστατικών, κατά την οποία θα μπορεί να συνδράμει η αστυνομία στην εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τη διαδικασία, στην είσοδο της επιχείρησης που θα τεθεί υπό σφράγιση τοποθετείται ταινία με το όνομα του Τμήματος Φορολογίας.

Με πιστοποιητικό η επαναλειτουργία

Η παύση της σφράγισης θα γίνεται όταν επέλθει συμμόρφωση, με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον Έφορο. Μάλιστα, εάν συνεχίζεται η μη συμμόρφωση, τότε ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωμα να σφραγίσει τα υποστατικά της επιχείρησης για άλλες 20 ημέρες.

Να σημειωθεί πως η αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση, στον ίδιο χώρο και με ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο εργασιών, από τον χρόνο της παράβασης μέχρι την απόφαση για σφράγιση υποστατικών, δεν εμποδίζει τη σφράγιση των υποστατικών.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο της σφράγισης των υποστατικών, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί μπορούν να εισέρχονται στα υποστατικά με τη συνδρομή της αστυνομίας και ο επηρεαζόμενος επιχειρηματίας υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση και μπορεί να παρευρίσκεται για όσο διαρκεί η διαδικασία.

Στο μεταξύ, στην περίπτωση που κάποιο πρόσωπο παραβιάζει το σφράγισμα των υποστατικών, διαπράττει ποινικό αδίκημα με ποινή προστίμου μέχρι €30.000 ή/και φυλάκισης μέχρι δύο έτη. Σύμφωνα με τον νόμο, οποιαδήποτε δικαστική αμφισβήτηση της σφράγισης των υποστατικών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του προσώπου και/ή της επιχείρησης για συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ο Έφορος μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του για να διασφαλίσει τη φορολογική συμμόρφωση και να λάβει μέτρα είσπραξης των οφειλόμενων φόρων.

Έτσι θα δεσμεύονται οι μετοχές

Σε σχέση με το εισπρακτικό μέτρο για τη δέσμευση μετοχών, αυτό θα ενεργοποιείται για οφειλόμενο ποσό φόρου που υπερβαίνει τις €100.000 και εκκρεμεί για περισσότερες από 30 ημερολογιακές ημέρες.

Να σημειωθεί πως το οφειλόμενο ποσό δεν αφορά φόρο για τον οποίο δεν έχουν παρέλθει όλες οι προθεσμίες για ένσταση, ιεραρχική προσφυγή ή προσφυγή και δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η δικαστική διαδικασία αμφισβήτησης. Δεν αφορά επίσης οφειλές για τις οποίες υπάρχει σχέδιο δόσεων που καταβάλλεται εμπρόθεσμα και έχει παρασχεθεί ικανοποιητική εξασφάλιση (εγγύηση) για την καταβολή του.

Ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωμα να δεσμεύει μετοχές που είναι περιουσιακό στοιχείο του φορολογούμενου που οφείλει τον φόρο, αξίας μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου (συν τόκους/επιβαρύνσεις). Οι δεσμευμένες μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν για όσο χρόνο διαρκεί η δέσμευση.

Η διαδικασία δέσμευσης μετοχών

Η διαδικασία της δέσμευσης μετοχών θα γίνεται ως εξής: Αρχικά ο Έφορος θα στέλνει γραπτή ειδοποίηση στον φορολογούμενο, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να δεσμεύσει τις μετοχές.

Ο φορολογούμενος μπορεί, εντός προθεσμίας 30 ημερών, να υποβάλει τις παραστάσεις του. Στη συνέχεια, αφού εξεταστούν από τον Έφορο οι θέσεις του φορολογούμενου, μπορεί είτε να επικυρώσει την απόφασή του και να προχωρήσει στη δέσμευση των μετοχών, είτε να ακυρώσει τη διαδικασία, είτε να προχωρήσει σε νέα απόφαση.

Στη συνέχεια, ο Έφορος Φορολογίας καταθέτει σημείωμα στον Έφορο Εταιρειών για την εγγραφή δέσμευσης επί των μετοχών του φορολογούμενου. Ο φορολογούμενος θα ειδοποιείται γραπτώς για την εγγραφή δέσμευσης των μετοχών.

Παράλληλα, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στο Δικαστήριο την ακύρωση της εγγραφής δέσμευσης, εάν ήδη εξοφλήσει τον οφειλόμενο φόρο ή εάν εφαρμόζεται άλλο μέτρο είσπραξης (δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, δήμευση κινητής περιουσίας, memo σε ακίνητο). Αν το Δικαστήριο ακυρώσει τη δέσμευση, ο Έφορος Φορολογίας ενημερώνει, εντός 15 ημερών, τον Έφορο Εταιρειών για απόσυρση της εγγραφής δέσμευσης.

Επίσης, ο Έφορος μπορεί να προβεί σε διευθέτηση με τον φορολογούμενο για τους οφειλόμενους φόρους, ώστε να γίνει άρση της δέσμευσης. Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών, με διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα καθορίσει λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής δέσμευσης.