ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Το έργο «ODE» της χορογράφου και περφόρμερ Έλενας Αντωνίου, είναι η κυπριακή συμμετοχή του 27ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Ένα έργο που εξερευνά τη γυναικεία παρουσία, τη συλλογικότητα και την ανάγκη διεύρυνσης του χώρου που αναλογεί στις γυναίκες, τόσο στο σώμα όσο και στη δημόσια σφαίρα. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 45’. Εισιτήρια: rialto.interticket.com. Κατάλληλο για άτομα άνω των 16 ετών.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάφος, Blue Iris Gallery (26822446). Μέχρι 31/7. Ένα αφιέρωμα στο έργο και την καλλιτεχνική διαδρομή του Γκλυν Χιουζ είναι η έκθεση «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Εγκαίνια: 7μ.μ.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας και το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Εγκαίνια: 5.30μ.μ. Μέχρι 26/6 (καθημερινά 8π.μ.- 8μ.μ.)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου, 7.30μ.μ. & 9μ.μ. Η Della εμφανίζεται, συνοδευόμενη από πενταμελή ορχήστρα, σε δύο συναυλίες που θα ηχογραφηθούν και θα κινηματογραφηθούν ζωντανά. Για τις δύο συναυλίες στη Λευκωσία, η μουσική της αποκτά μια νέα διάσταση μέσα από τις ενορχηστρώσεις του συνθέτη Άντη Σκορδή. Εισιτήρια: louvanarecords.com/della

Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, 9μ.μ. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ανοίγει τη φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με νέες ενορχηστρώσεις, αυτοσχεδιασμούς και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Μαζί του επί σκηνής θα βρεθούν τέσσερις Κύπριοι μουσικοί –ο Μάριος Τακούσιης ο Λευτέρης Μουμτζής, ο Γιάννης Κουτής, ο Νικόλας Τσαγγάρης. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, Musical Paradise

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Ξυδάδικο, 8.30μ.μ. Η νέα δράση της Αγγέλας Ιωαννίδου έχει τίτλο «Ακούει με κανένας; Εκλείστηκα μες τα Στημένα Τοπία με Στημένες Λέξεις!» εστιάζει στη σχέση μας με την πόλη και στους αόρατους μηχανισμούς που διαμορφώνουν την καθημερινή εμπειρία της κατοίκησης. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency.26 99135599/ 99020756

ΘΕΑΤΡΟ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ., Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: Πάφος 14 Ιουνίου/ Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan, 16, 17, 18 Ιουνίου

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). 11:00 – 12:30. Εργαστήρι πλουμίσματος ψωμιού σε συνεργασία με την Κατερίνα Βοσκαρίδου του θεματικού μουσείου Το Πλουμιστό Ψωμί (Λεμεσός) οργανώνεται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης Αγροποιητική: χώματα/σώματα. Το εργαστήρι διοργανώνεται σε συνάρτηση με το συμπόσιο Oiko-nomia: Peasant Women, Invisible Others, and Resilience, το οποίο παρουσιάζεται με την επιστημονική συμβολή του Celadon Center for Arts & Ecologies.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Corridor – ARTSLab. Μια ιδιαίτερα βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.