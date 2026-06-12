ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 9μ.μ. Με δύο συναυλίες σε Λευκωσία και Λεμεσό ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ανοίγει τη φετινή καλοκαιρινή του περιοδεία, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με νέες ενορχηστρώσεις, αυτοσχεδιασμούς και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών κόσμων. Μαζί του επί σκηνής θα βρεθούν τέσσερις Κύπριοι μουσικοί –ο Μάριος Τακούσιης στα πλήκτρα, ο Λευτέρης Μουμτζής στο μπάσο, ο Γιάννης Κουτής σε ούτι, κιθάρα και κρουστά και ο Νικόλας Τσαγγάρης στα τύμπανα– σε μια σύμπραξη που δίνει νέα πνοή σε αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία και τη μακρά συναυλιακή πορεία του δημιουργού. SoldOut Tickets, Περίπτερο Οκτάγωνο (Λευκωσία) Επόμενη: 13.6 Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο Κουρίου,

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Corridor – ARTSLab (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, διαμ. 3). Εγκαίνια: 7μ.μ. Μια ιδιαίτερα προσωπική και βιωματική εικαστική πρόταση παρουσιάζει ο τελειόφοιτος φοιτητής Γιώργος Χατζόπουλος στο ARTSLab, μέσα από την επιτόπια εγκατάσταση (site-specific installation) «HOOK». Μέχρι 17/6

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Η παράσταση «Μονόλογοι από τη Γάζα» του Αλί Αμπού Γιασίν και «Όχι σ’ εμένα» του Σάμιουελ Μπέκετ που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί το αποτέλεσμα ενός διεθνούς ερευνητικού και καλλιτεχνικού εγχειρήματος που εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη μετάφραση, τη μνήμη, την ταυτότητα και τη σύγκρουση. Τη δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία υπογράφει η Ελλάδα Ευαγγέλου, ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν οι Νάγια Αναστασιάδου, Γιόλα Κλείτου και Ουλάς Ογούτς. Είσοδος ελεύθερη, 22894531

Δένεια, Αμφιθέατρο Δένειας. Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο εσωτερικής αυλής Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου, 7.30μ.μ.. Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ προσφέρει στο κοινό ένα διήμερο προβολών που συνδέουν την ιστορία, την αρχαιολογία, τη μνήμη και τον πολιτισμό μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Απόψε το πρόγραμμα περιλαμβάνει τιμητική εκδήλωση για τον Πασχάλη Παπαπέτρου, προβολή του ντοκιμαντέρ «Το νερό στην Κύπρο – Θύμησες άλλων εποχών» και προβολή του γαλλικού ντοκιμαντέρ του Ντομινίκ Αντ «Ραφαήλ: Τα μυστικά των λειψάνων»

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Disclosure Day (σκηνοθεσία Steven Spielberg με τους Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth), Ελλάδα 3.0 (σκηνοθεσία Μιχάλη Γιγιντή (100 Χρόνια Μπροστά), Ιωάννας Κρυωνά (Planet Balcony), Δημήτρη Παπαθανάση (Χους ει και εις χουν απελεύσει) με τους Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Κώστα Φυτιλή, Γιώργο Χρυσοστόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Δημήτρη Δρόσο, Αλίκη Αλεξανδράκη, Θάμνο Τοκάκη), Dead Man’s Wire (σκηνοθεσία Gus Van Sant με τους Bill Skarsgard, Colman Domingo, Al Pacino) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.