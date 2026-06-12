Επανέρχονται σήμερα στα εξεταστικά τους κέντρα οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ), μετά το μικρό διάλειμμα που είχαν χθες λόγω της σχολικής αργίας για τη γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα.

Συγκεκριμένα, σήμερα 2.171 υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα των Αγγλικών, το οποίο είναι το τέταρτο στην κατάταξη μαθημάτων όσον αφορά στον αριθμό συμμετοχής.

Γενικά, όσον αφορά τις ΠΕΠ αυτές κυλούν ομαλά, με την Υπηρεσία Εξετάσεων αλλά και τα εξεταστικά κέντρα να βρίσκονται επί ποδός για τη διεκπεραίωση της απαιτητικής αυτής διαδικασίας.

Εκτός όμως από το εξεταστικό κομμάτι και τη θεματοθέτηση των δοκιμίων, παράλληλα «τρέχει» και μια άλλη, πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία έχει να κάνει με τη διαχείριση και τη διευθέτηση διαφόρων έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο των ΠΕΠ, μερικές ώρες πριν την έναρξη ή και κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ζητήματα, τα οποία προκύπτουν κάθε χρόνο, καθώς, ως γνωστόν, οι υποψήφιοι είναι χιλιάδες.

Πέραν από τα θέματα υγείας που ενδέχεται να προκύψουν και για τα οποία η Υπηρεσία Εξετάσεων δύναται να διαχειριστεί, κυρίως με την πραγματοποίηση της εξέτασης σε άλλους χώρους πλην των εξεταστικών κέντρων (π.χ. σε νοσηλευτήρια), υπάρχουν και απρόοπτα με υποψήφιους που προκύπτουν το πρωί στον δρόμο προς τα εξεταστικά τους κέντρα.

Αυτά αφορούν κυρίως, τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακό κομφούζιο που προκαλεί καθυστέρηση αλλά και αδιαθεσία υποψηφίων.

Ωστόσο, τα θέματα αυτά τα διαχειρίζονται τα εξεταστικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται σε επικοινωνία με τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες οι δικλίδες ασφαλείας που αφορούν την προστασία του αδιάβλητου του θεσμού των εξετάσεων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις φετινές εξετάσεις συμμετέχουν και μαθητές, οι οποίοι την άλλη εβδομάδα θα βρίσκονται σε επίσημη αθλητική αποστολή στο εξωτερικό, όπου θα συμμετάσχουν σε τουρνουά καλαθοσφαίρισης.

Ερωτηθείς για το τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, δρ Σωκράτης Μυλωνάς, ανέφερε στον «Φ» ότι έχουν γίνει οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι μαθητές – αθλητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις τους, στον χώρο όπου θα εκπληρώνουν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις.

Όπως γίνεται κάθε φορά που προκύπτει τέτοιο ζήτημα, το υπουργείο Παιδείας θα οργανώσει και θα λειτουργήσει εξεταστικό κέντρο για τη διεξαγωγή των ΠΕΠ εκεί όπου θα βρίσκονται οι μαθητές, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί η διαδικασία.