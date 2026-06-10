Με το μάθημα των Οικονομικών, της Χημείας, καθώς και της Τεχνολογίας Τεχνικών Σχολών (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) συνεχίζονται σήμερα οι Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ). Τα δύο από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα θεωρούνται από τα δημοφιλή στις επιλογές υποψηφίων. Συγκεκριμένα, σήμερα θα παρακαθήσουν στα Οικονομικά 1.388 υποψήφιοι και 812 στο μάθημα της Χημείας.

Αύριο, λόγω σχολικής αργίας δεν θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχίσουν την Παρασκευή με το τέταρτο στη σειρά μαζικής συμμετοχής, τα Αγγλικά, στα οποία θα εξεταστούν συνολικά 2.171 υποψήφιοι. Η πρώτη εβδομάδα των ΠΕΠ ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σάββατο με τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η αρχή της επόμενης εβδομάδας καθώς θα την «ανοίξει» το μάθημα των Μαθηματικών Κατεύθυνσης, το δεύτερο στη σειρά σε αριθμό υποψηφίων και συγκεκριμένα, 2.826. Επίσης, την ερχόμενη Δευτέρα θα εξεταστούν και τα Αρχαία Ελληνικά με 233 συμμετέχοντες, η Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (Πρακτικής Κατεύθυνσης), ενώ θα αρχίσει και η πρακτική δοκιμασία για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για πρόσβαση σε Σχολές Φυσικής Αγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΠΕΠ άρχισαν την περασμένη Δευτέρα, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών στο οποίο παρακάθησαν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι.