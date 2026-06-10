Η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, επιτάχυνσης της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, ενδυνάμωσης των αμυντικών δυνατοτήτων και διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας υπερβαίνει τα εθνικά όρια και απαιτεί φιλόδοξη και συντονισμένη δράση.

Τα πιο πάνω επισημαίνει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης σε άρθρο που δημοσίευσε με τίτλο «Το μέρισμα ολοκλήρωσης ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου». Προσθέτει ότι «ένα ευρωπαϊκό ασφαλές περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για περαιτέρω χρηματοοικονομική ολοκλήρωση και καινοτομία, ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της διαμόρφωσης μιας βαθιάς και ενοποιημένης καμπύλης αποδόσεων αναφοράς, ανάλογης με τον ρόλο των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου (U.S. Treasuries) στις διεθνείς αγορές».

Η Ευρώπη, σημειώνει, «συνεχίζει να λειτουργεί με κατακερματισμένες αγορές κρατικών ομολόγων, ετερογενή ασφάλιστρα κινδύνου και ελλιπή χρηματοοικονομική ενοποίηση. Η απουσία ενός κοινού ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου με επαρκές βάθος έχει περιορίσει την ανάπτυξη πραγματικά ενοποιημένων κεφαλαιαγορών. Τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα βασίζονται σε ιδιαίτερα ρευστά περιουσιακά στοιχεία αναφοράς για τη στήριξη αγορών εξασφαλίσεων (collateral), πράξεων επαναγοράς (repo), τιμολόγησης παραγώγων και κατανομής χαρτοφυλακίων θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, οι αναδυόμενες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και του διακανονισμού».

Ο Διοικητής στο άρθρο του υποδεικνύει ότι «η έκδοση μεγάλου όγκου, τυποποιημένων και υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκών ασφαλών τίτλων θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υποδομών κεφαλαιαγορών, συμπεριλαμβανομένων κωδικοποιημένων (tokenized) τίτλων, προγραμματιζόμενων συστημάτων διακανονισμού και διαλειτουργικών πλαισίων εξασφαλίσεων.

Η ανάπτυξη της κωδικοποιημένης μορφής χρέους θα συμπλήρωνε τις πρωτοβουλίες του Ευρωσυστήματος στον τομέα της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT), συμπεριλαμβανομένων των έργων Appia και Pontes, καθώς και με το έργο Agora της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι «η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο η καινοτομία, αλλά και το μέγεθος. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις συχνά διακρίνονται τεχνολογικά, αλλά δυσκολεύονται να επιτύχουν ευρωπαϊκό μέγεθος στη χρηματοδότηση, την παραγωγή και την αγορά. Οι κατακερματισμένες αγορές κεφαλαίου περιορίζουν την ανάπτυξη παγκόσμιων πρωταθλητών σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Οι κατακερματισμένες κεφαλαιαγορές εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ανάδειξη επιχειρήσεων με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι καθαρές τεχνολογίες, οι ψηφιακές υποδομές, η άμυνα, η φαρμακοβιομηχανία και η προηγμένη μεταποίηση. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα απαιτούν αντίστοιχα και κεφαλαιακή στήριξη μεγάλης κλίμακας. Ένα βαθύτερο και πιο ρευστό ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα, συνδεδεμένο με έναν κοινό τίτλο αναφοράς, θα διευκόλυνε τη χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας και θα μείωνε το κόστος κεφαλαίου».