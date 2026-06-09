Η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός ήταν το θέμα που επέλεξαν οι θεματοθέτες του μαθήματος των Νέων Ελληνικών, για να δώσει το στίγμα και την «ταυτότητα» του φετινού δοκιμίου. Το πιο μαζικό σε συμμετοχή μάθημα, τα Νέα Ελληνικά, άνοιξε χθες την αυλαία των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ), με την αρχή αυτής της απαιτητικής διαδικασίας να χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή.

Αυτό τουλάχιστον, προκύπτει από τα σχόλια της πλειονότητας των υποψηφίων, εκπαιδευτικών αλλά και της αρμόδιας Υπηρεσίας Εξετάσεων. Η πρώτη ημέρα των Παγκύπριων Εξετάσεων κύλησε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά στο διαδικαστικό της μέρος, ενώ όσον αφορά στο δοκίμιο και το περιεχόμενό του, κρίθηκε βατό και ομαλό για τους περισσότερους συμμετέχοντες, κάποιοι από τους οποίους μας ανέφεραν πως περίμεναν τα θέματα κάπως πιο δύσκολα. Κι αυτό, βλέποντας δοκίμια προηγούμενων ετών.

Ο «Φ» επισκέφθηκε χθες εξεταστικό κέντρο, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με υποψήφιους και να καταγράψει τις πρώτες τους αντιδράσεις όταν εξήλθαν των αιθουσών.

Όπως ανέφερε, η Ελένη, το πρωί προσήλθε με άγχος και αγωνία στο εξεταστικό της κέντρο, για το τι γραπτό θα είχε να αντιμετωπίσει, κρίνοντας όπως είπε, «από το τι έμπαινε άλλες χρονιές». Μαζί της συμφώνησε και ο συνυποψήφιος της Γιώργος, ο οποίος ανέφερε ότι τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο όπως αυτά προηγούμενων ετών, που είχε διαβάσει.

Πέραν όμως από τη σύγκριση των δοκιμίων όσον αφορά στον βαθμό δυσκολίας τους, κάποιοι υποψήφιοι υπολόγισαν και το ποιο θα μπορούσε να ήταν το θέμα του γραπτού και της έκθεσης φέτος που ήταν η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός.

Όσοι το πέτυχαν, μας ανέφεραν ότι έκαναν σύγκριση με άλλες χρονιές. Απέκλεισαν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα που λίγο-πολύ πρωταγωνιστούσε στα δοκίμια κατά καιρούς, την οικολογία-περιβάλλον, καθώς μας είπαν πως ήταν το θέμα των εξετάσεων για τη Β΄ Λυκείου, καθώς και την Παιδεία που ήταν το θέμα των τελικών εξετάσεων του σχολείου, στις οποίες παρακάθησαν πριν από μερικές μέρες. Έτσι, λοιπόν, διά της… αφαιρετικής μεθόδου, κατέληξαν πως η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός ήταν ένα από τα θέματα που είχαν αρκετές πιθανότητες να «πέσουν».

Η Άντρεα, εμφανώς ικανοποιημένη από το δοκίμιο αλλά και από τη δική της ανταπόκριση σε αυτό, ανέφερε πως έδινε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος μπορούσε να κινηθεί χωρίς να έχει περιθώρια να είναι εκτός των θεμάτων. Με τη θέση αυτή συμφώνησε και η Αστέρω, προσθέτοντας πως οι ερωτήσεις εάν ήσουν προσεχτικός, έδιναν το στίγμα και μπορούσες να απαντήσεις. Το λογοτεχνικό μέρος βρήκε πιο δύσκολο η Αναστασία, τονίζοντας όμως πως είναι ικανοποιημένη από την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου.

Εκτός όμως από τα παιδιά που δεν δυσκολεύτηκαν, υπήρχαν και οι περιπτώσεις που δεν τα βρήκαν όλα βατά. Η Γεωργία και ο Χρήστος παραδέχθηκαν πως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή τους, λέγοντας χαρακτηριστικά «μάλλον μέτρια τα πήγαμε». Δεν ανέμεναν το θέμα του δοκιμίου και κατά συνέπεια της έκθεσης, επισημαίνοντας πως περίμεναν άλλη θεματική.

Διαβαθμισμένο και ορθά δομημένο το δοκίμιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Φ» ζήτησε την άποψη και ενεργού φιλόλογου σχετικά με το εξεταστικό δοκίμιο, ο οποίος ανέλυσε τα διάφορα μέρη και τα ερωτήματά του. Σε γενικές γραμμές, ανέφερε ότι το γραπτό ήταν αρκετά καλό, καταπιάστηκε με θέματα τα οποία έχουν διδαχθεί τα παιδιά και για τα οποία με ψυχραιμία και ήρεμη σκέψη θα μπορούσαν να ανακαλέσουν και σχετικές γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διδασκαλία, ώστε να εμπλουτίσουν τις απαντήσεις τους. Όπως μας ανέφερε η φιλόλογος, τα ερωτήματα ήταν διαβαθμισμένα, επομένως μπορούσαν να ξεχωρίσουν οι υποψήφιοι, ενώ και η δομή και τα ζητούμενα ήταν σε πολύ καλά επίπεδα.

Αναφορικά με το θέμα που επιλέχθηκε, μας ανέφερε ότι η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός είναι τομείς με τους οποίους έχουν επαφή οι μαθητές, καθώς προφανώς πέραν της διδασκαλίας στα σχολεία, είναι και οι ίδιοι εξοικειωμένοι με αυτούς, ιδιαίτερα σήμερα που μέσω της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έρχονται αντιμέτωποι με αυτούς. Όπως ανέφερε, πρόκειται για θέμα που μπορεί να συνδυάσει τη γνώση με την κριτική σκέψη και να δώσει την ευκαιρία στους υποψήφιους να αναπτύξουν γνώσεις, απόψεις και επιχειρήματα.

«Πρωταγωνιστής» ο ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου

Σημειώνεται ότι το κορυφαίο σύμβολο του ηρωισμού, ο υπέρτατος ήρωας όπως χαρακτηρίζεται, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ήταν το πρόσωπο-πρωταγωνιστής στο δοκίμιο. Δύο από τα τρία κείμενα, στο μέρος της «Λογοτεχνίας», αφορούσαν τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, ένα πρόσωπο που διδάσκεται στα σχολεία, ούτως ώστε οι μαθητές να μάθουν όχι μόνο την ιστορία αλλά και να γίνουν κοινωνοί των μηνυμάτων της ζωής και της θυσίας του.

Το ένα ποίημα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου που επιλέχθηκε ήταν απόσπασμα από τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη Ρίτσου και το δεύτερο απόσπασμα από το «Γρηγόρης Αυξεντίου» της Κλαίρης Αγγελίδου. Πέραν από τη μοναδικότητα των δύο αυτών κειμένων, μέσα από τις ερωτήσεις που επιλέχθηκαν από τους θεματοθέτες, τονίστηκε η βαθιά συνείδηση του χρέους που αισθάνθηκε ο ήρωας προς την πατρίδα και την ελευθερία της.

Το δοκίμιο περιελάμβανε και απόσπασμα από ποίημα του Κώστα Μόντη, το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα», το οποίο καταπιάνεται με την τουρκική εισβολή του 1974.

Υπενθύμιση προς υποψηφίους

Ερωτηθείς ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Σωκράτης Μυλωνάς, για το πώς κύλησε η πρώτη μέρα των Παγκύπριων Εξετάσεων ανέφερε στον «Φ», πως όλα πήγαν πολύ καλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με την ευκαιρία, υπενθύμισε τους υποψηφίους όπως δεν ξεχνούν να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητάς τους και το δελτίο υποψηφίου σε κάθε εξέτασή τους, για να αποφεύγεται η αχρείαστη αναστάτωση στα εξεταστικά κέντρα. Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, παραχωρήθηκαν διευκολύνσεις για περίπου 600 υποψηφίους, ενώ δεν έλειψαν και φέτος τα έκτακτα περιστατικά (μια-δυο περιπτώσεις) που χρειάστηκε να διεξαχθεί αλλού η εξέταση λόγω θεμάτων υγείας.

Εξάλλου, χθες η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, επισκέφθηκε το Λύκειο Κύκκου Β΄, δίνοντας ευχές στους υποψήφιους. «Ήρθαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Είναι σημαντική μέρα για τα παιδιά σήμερα. Απλά περνούμε και το μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος είναι η αρχή για τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Είναι μόνο ένα βήμα στη μετέπειτα ζωή τους, στη μετέπειτα διαδρομή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα των Παγκύπριων Εξετάσεων συνεχίζεται σήμερα με το μάθημα των Μουσικών Σπουδών.