Ένταλμα σύλληψης εναντίον 24χρονου Ελληνοκυπρίου εξέδωσε η Αστυνομία σε σχέση με τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου Ελληνοκύπριου, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιά το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) έξω από υποστατικό στα Κάτω Πολεμίδια. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις φαίνεται να προηγήθηκε λογομαχία μεταξύ του θύματος και άλλου προσώπου, η οποία κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαίρι, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τη σκηνή και τράπηκε σε φυγή.

Οι ανακριτές εξετάζουν πληροφορίες που φέρουν το αιματηρό επεισόδιο να συνδέεται με δοσοληψίες ναρκωτικών, χωρίς, ωστόσο, μέχρι στιγμής να έχει διακριβωθεί το ακριβές κίνητρο της επίθεσης.

Καθοριστική για την άμεση κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε η παρουσία εργαζομένης καφενείου, η οποία μαζί με θαμώνα εντόπισε τον τραυματισμένο 23χρονο. Όπως ανέφερε στον «Φ», αρχικά αντιλήφθηκε δύο πρόσωπα να λογομαχούν έντονα και να σπρώχνονται μεταξύ τους. Λίγο αργότερα είδε τον δράστη να απομακρύνεται τρέχοντας. Όταν πλησίασε στο σημείο, αντίκρισε τον 23χρονο πεσμένο στο έδαφος, να καλεί σε βοήθεια και να κρατά την κοιλιακή χώρα ενόσω αιμορραγούσε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λεμεσού. Η κατάσταση της υγείας του 23χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο, καθώς έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εκτός κινδύνου.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και αξιωματικοί της Αστυνομίας έσπευσαν στη σκηνή, την οποία απέκλεισαν για σκοπούς εξετάσεων. Οι ανακριτές εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία και προχώρησαν σε περισυλλογή τεκμηρίων, ενώ παράλληλα εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των υποστατικών.

Θαμώνες της περιοχής ανέφεραν στον «Φ» ότι στο συγκεκριμένο σημείο συχνάζουν νεαρά πρόσωπα από την περιοχή των Πολεμιδιών και ότι κατά καιρούς σημειώνονται επεισόδια και συμπλοκές.

«Έχουν εντοπιστεί κηλίδες σε διάφορα σημεία, η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις προς αναζήτηση μαρτυρίας σχετικά με το περιστατικό», ανέφερε σε δηλώσεις του, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής, Λευτέρης Κυριάκου. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ανακριτές αναζητούν πρόσωπα που ενδεχομένως να είδαν το περιστατικό ή να μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τους εμπλεκόμενους.