Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού, έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα με τραύματα από μαχαίρι σε ανοιχτό χώρο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι, λήφθηκε πληροφορία ότι, σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, βρίσκεται άντρας ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είναι τραυματισμένος στην κοιλιά, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου σε νοσοκομείο όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες τραυματισμού του 23χρονου διερευνώνται, με το ΤΑΕ Λεμεσού να συνεχίζει τις εξετάσεις.