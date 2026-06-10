Συμφέρει σ’ ένα νοικοκυριό να έχει καταθέσεις στην Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Ιταλία και Γαλλία, καθώς είναι τα τραπεζικά συστήματα των χωρών που προσφέρουν το ψηλότερο καταθετικό επιτόκιο και αν μιλάμε για επιχείρηση τα χρήματα θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση αν είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό σε Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία και Μάλτα.

Πιο αναλυτικά, η Κύπρος έχει το τρίτο χαμηλότερο επιτόκιο, 1,20% για καταθέσεις νοικοκυριών ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Σλοβενία με 0,75% και στην προτελευταία θέση η Ελλάδα με 1,13%.

Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά (διάρκειας ενός έτους) στην Ευρωζώνη είναι 1,87% και το ψηλότερο 2,42% προσφέρεται από την Ολλανδία, ακολουθεί με μικρή διαφορά 2,39% η Φινλανδία και στη συνέχεια με 2,25% η Ιταλία.

Τραπεζικά συστήματα που έχουν ψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι το Βέλγιο και η Ισπανία 1,78%, η Αυστρία και η Ιρλανδία 1,75%, Λουξεμβούργο 1,58%, Πορτογαλία 1,44%.

Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη για καταθέσεις επιχειρήσεων είναι 1,98%, ενώ η Κύπρος έχει το δεύτερο χαμηλότερο 1,23% και στην τελευταία θέση είναι η Βουλγαρία 1,18%.

Το ψηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις επιχειρήσεων προσφέρει το τραπεζικό σύστημα της Γαλλίας 2,17%, της Ιταλίας 2,11%, της Σλοβακίας 2,02%, της Μάλτας 1,99%.

Επιτόκιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης προσφέρει για επιχειρηματικές καταθέσεις το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας 1,97%, της Φινλανδίας και Ολλανδίας 1,96%, της Ισπανίας, του Λουξεμβούργου, της Αυστρίας 1,90%, της Λετονίας 1,87%, της Κροατίας 1,84%, της Πορτογαλίας 1,83%, του Βελγίου 1,80%, της Ελλάδας 1,76%, της Ιρλανδίας 1,64%, της Σλοβενίας 1,58%.

Η πορεία των επιτοκίων καταθέσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο παρουσιάζει μεταβολές προς τα κάτω αν η σύγκριση γίνει με τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που συμβαίνει και στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι στις νέες καταθέσεις από νοικοκυριά, το επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης τον Απρίλιο στο 1,87%.

Αν δούμε το επιτόκιο ένα χρόνο πριν, ήταν στο 1,99% και αν συγκρίνουμε με τον Απρίλιο 2024 τότε ήταν ακόμη ψηλότερα, στο 3,11%. Το επιτόκιο των καταθέσεων με προειδοποίηση τριών μηνών τον Απρίλιο παρέμεινε σταθερό στο 1,17%. Το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά δεν παρουσίασε μεταβολή στο 0,26%.

Όσον αφορά τις νέες συμβάσεις καταθέσεων, το επιτόκιο καταθέσεων από εταιρείες με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 1,98% τον Απρίλιο του 2026 ενώ ένα χρόνο πριν ήταν στο 2,16% και τον Απρίλιο του 2024 στο 3,65%. Το επιτόκιο καταθέσεων μίας ημέρας από εταιρείες παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 0,53% και τον Απρίλιο του 2025 ήταν στο 0,60%.