Μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2026 τα καθαρά νέα δάνεια, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €331,3 εκατ., από €495,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Το σύνολο των νέων δανείων ανήλθε τον Απρίλιο στα €535,4 εκατ., έναντι €730,4 εκατ. τον Μάρτιο, με τις κυριότερες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων να καταγράφουν υποχώρηση σε μηνιαία βάση.

Στα επιτόκια καταθέσεων, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,20%, σε σύγκριση με 1,18% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες μειώθηκε στο 1,23%, από 1,39% τον προηγούμενο μήνα.

Στα επιτόκια δανείων, το επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε στο 7,19%, από 6,79% τον Μάρτιο.

Το επιτόκιο για δάνεια αγοράς κατοικίας μειώθηκε στο 3,73%, από 3,86% τον προηγούμενο μήνα. Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων των ΝΧΙ περιλαμβάνει διαφορετικά είδη δανείων, όπως για πρώτη κατοικία ή εξοχική κατοικία, τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο.

Όπως αναφέρεται, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, επηρεάζοντας το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου, ανεξάρτητα από αυξήσεις ή μειώσεις στα επιτόκια των ΝΧΙ.

Το επιτόκιο για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. μειώθηκε στο 4,20%, από 4,40% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατέγραψε και το επιτόκιο για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε στο 4,08%, από 4,10% τον Μάρτιο.

Στα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια καταγράφηκε μείωση στα €21,8 εκατ., από σύνολο €22,8 εκατ. νέων δανείων, σε σύγκριση με €24,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, από σύνολο €26,0 εκατ. νέων δανείων.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκαν στα €106,0 εκατ., από σύνολο €148,8 εκατ. νέων δανείων, έναντι €142,8 εκατ. τον Μάρτιο, από σύνολο €189,1 εκατ.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. υποχώρησαν στα €39,4 εκατ., από σύνολο €61,0 εκατ. νέων δανείων, σε σύγκριση με €54,7 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, από σύνολο €72,5 εκατ.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. μειώθηκαν στα €156,8 εκατ., από σύνολο €291,5 εκατ. νέων δανείων, έναντι €266,9 εκατ. τον Μάρτιο, από σύνολο €436,3 εκατ.

Η εικόνα του Απριλίου δείχνει υποχώρηση στη νέα πιστωτική δραστηριότητα, με παράλληλες διαφοροποιήσεις στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων ανά κατηγορία.