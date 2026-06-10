«Πόλεμο» διεξάγουν στο διαδίκτυο υποστηρικτές του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού και μάλιστα κάποιοι έχουν εξαγγείλει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την Αρχιεπισκοπή για αύριο Πέμπτη την ώρα κατά την οποία προγραμματίζεται να χειροτονηθεί ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος αλλά και στην Πάφο κατά την ώρα της ενθρόνισής του την ίδια μέρα.

Η χειροτονία θα γίνει ανήμερα της μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας.

Παράλληλα στο διαδίκτυο γίνεται…πάρτι, με άτομα τα οποία φέρονται να είναι υποστηρικτές του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού να επιτίθενται με χαρακτηρισμούς τόσο τον νέο Μητροπολίτη όσον και στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Όσον αφορά την εκδήλωση η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έξω από την Αρχιεπισκοπή αναφέρεται πως «αποτελεί διαμαρτυρία και ένσταση κατά της αντικανονικής εκλογής του ψευδομητροπολίτου Πάφου Γρηγορίου, φωνάζοντας όσοι πιστοί ως από μία καρδιά με μία φωνή το ΑΝΑΞΙΟΣ».

Αναφέρεται επίσης, πως «αποτελεί διαχρονικό αναφαίρετο δικαίωμα του πιστού λαού σε κάθε χειροτονία κάποιου κληρικού μέλους της Εκκλησίας να εκφράσει και να αναδείξει, εν τέλει, τον μέλλοντα κληρικό με την φωνή του σε άξιο ή ανάξιο».

Και η ανάρτηση-πρόσκληση για τη διαμαρτυρία, συνεχίζει: «Και αν συμβεί να ακουστεί η φωνή «ανάξιος», οφείλει ο χειροτονών να σταματήσει τη Θεία Λειτουργία και να ρωτήσει γιατί είναι ανάξιος και να υπάρξει εξήγηση από τους πιστούς».

Και η ανάρτηση, καταλήγει:

«Καλούμε όλο τον Λαό της Πάφου και την Πέμπτη επίσης, στις 6 μ.μ., θα γίνει η ψευδοενθρόνιση του ψευδομητροπολίτου Πάφου Γρηγορίου, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο. Αναγκαίο θα ήταν να γίνει η κατάλληλη υποδοχή στον ανάξιο μοιχεπιβάτη Γρηγόριο από τον πιστό αγωνιζόμενο λαό της Πάφου μας».

Εξάλλου, χρήστες του διαδικτύου με αναρτήσεις τους κατηγορούν τον νέο Μητροπολίτη σαν Μοιχεπιβάτη, δηλαδή ως άτομο το οποίο άρπαξε το θρόνο του κ. Τυχικού τον οποίο εξακολουθούν να θεωρούν ως το νόμιμο Μητροπολίτη της Πάφου.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο κατηγορείται ότι απομάκρυνε παράτυπα τον κ. Τυχικό από τον θρόνο της Πάφου, ότι έχει σχέση με καθολικούς, τους οικουμενιστές κοκ.

Κάποιες αναρτήσεις είναι διανθισμένες με διάφορες ατάκες μέσω των οποίων τονίζεται πως ο κ. Τυχικός είναι άξιος (Μητροπολίτης) ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο κ. Γρηγόριος είναι ανάξιος.

Κριτική ασκείται και για τη δρομολόγηση λεωφορείων για μεταφορά υποστηρικτών του νέου Μητροπολίτη στην Πάφο με σκοπό να παρευρεθούν στην ενθρόνισή του. Πάντως, σχετικά με τα τέσσερα λεωφορεία τα οποία δρομολογήθηκαν για μεταφορά ατόμων τα οποία συμπαθούν τον Μητροπολίτη Γρηγόριο, υποστηρίζεται πως σκοπός δεν είναι να φανεί προς τα έξω ότι τυγχάνει αποδοχής, αλλά να στηριχθεί σε μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο και την Εκκλησία και πως το ίδιο θα συνέβαινε όσο ομαλή και αν ήταν η διαδοχή.

Ως προς τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αναφέρεται, πως έξω από την Αρχιεπισκοπή πραγματοποιήθηκε σύναξη και σχετικά πρόσφατα χωρίς μεγάλη συμμετοχή.

Διευκρινίζεται επίσης, πως η οικογένεια του εν αργία Μητροπολίτη κ. Τυχικού είχε διαχωρίσει τη θέση της από κάποιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονταν ως υποστηρικτές του.

Βεβαίως, τώρα που έφθασε η ώρα της επίσημης διαδοχής, ουδείς γνωρίζει ποια απήχηση θα έχει η πρόκληση για διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας.