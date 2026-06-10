Διά μέσω της νομικής οδού ενδεχομένως να ληφθεί η απόφαση σε σχέση με την εισήγηση του υφυπουργού Τουρισμού να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου, Νεόφυτος Παπαδόπουλος. Το θέμα είχε τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο με τη σειρά του προώθησε το αίτημα στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για ν’ αποφασίσει. Ωστόσο, ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, σε παρέμβαση του -μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- υπογραμμίζει ότι ίσως αυτό το ζήτημα να δώσει την ευκαιρία στη δικαιοσύνη ν’ αποφανθεί κατά πόσο τα υφυπουργεία και κατ’ επέκταση οι αποφάσεις τους είναι νόμιμες ή αντισυνταγματικές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αναφορά του «Πολίτη», ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής έθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο θέμα να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου Νεόφυτος Παπαδόπουλος. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει επέλθει ρήξη στις σχέσεις των δύο αξιωματούχων, λόγω έλλειψης συνεργασίας και μη πλήρους ανταπόκρισης -κατ’ ισχυρισμούς- του γενικού διευθυντή στα καθήκοντα του.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υπέβαλε εισήγηση για έναρξη έρευνας, ώστε να εξεταστεί τυχόν διάπραξη παραπτωμάτων. Ως προβλέπει η διαδικασία, το Υπουργικό ενημέρωσε την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία θα εξετάσει το θέμα. Στο ενδεχόμενο που η ΕΔΥ αποφασίσει να θέσει τον Γ.Δ. σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θα πρέπει να του δοθεί προθεσμία τεσσάρων ημερών, ώστε να τοποθετηθεί και να υποστηρίξει τις θέσεις του. Η ΕΔΥ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο Πέμπτη. Πάντως, η πλευρά του γενικού διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού αναμένεται ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο σε περίπτωση που αποφασιστεί η διαθεσιμότητα του.

Ζητήσαμε από τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή να τοποθετηθεί για την υπόθεση αυτή, ωστόσο ανέφερε στον «Φ» ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε καμιά απολύτως δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα.

Το όλο ζήτημα, πάντως, ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει διά της νομικής οδού, καθότι υπάρχει εκπεφρασμένη η θέση νομικών κύκλων ότι η δημιουργία Υφυπουργείων είναι αντισυνταγματική και κατ’ επέκταση οι αποφάσεις τους, όπως επίσης και ο διορισμός υφυπουργών. Επί τούτου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης εξέφρασε ακριβώς την πιο πάνω θέση. Ότι δηλαδή, τα Υφυπουργεία και ο διορισμός Υφυπουργών είναι αντισυνταγματικός. Προσθέτοντας ότι αντισυνταγματική είναι και η συμμετοχή των Υφυπουργών στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. «Σε περίπτωση που η προσφυγή καταλήξει ενώπιον του Ανώτατου, είναι ευκαιρία να αποφανθεί για τα περί της αντισυνταγματικότητας της δημιουργίας των Υφυπουργείων και κατ’ επέκταση του διορισμού Υφυπουργών», σημείωσε ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως εξαιτίας του πιο πάνω νομικού ζητήματος, παρατηρείται κώλυμα με ορισμένες από τις αποφάσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού, οι οποίες προωθούνται ενώπιον των δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, για υποθέσεις που καταχωρούνται εναντίον ιδιοκτητών ταβερνών, εστιατορίων και ξενοδοχείων για παραβίαση της νομοθεσίας, δεν λαμβάνεται οποιαδήποτε οριστική απόφαση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαιωνίζεται.