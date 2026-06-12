Και τα Σαββατοκύριακα και στις δημόσιες αργίες θα «τρέχει» η γονική άδεια, ως άδεια απουσίας χωρίς απολαβές, σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν επιστρέψουν στην εργασία τους και δεν αναλάβουν καθήκοντα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ), με εγκύκλιό του παρέχει διευκρινίσεις για τη γονική άδεια, παραθέτοντας παραδείγματα.

Συγκεκριμένα, για εργαζόμενο που απασχολείται σε πενθήμερη εργασία και θα λάβει γονική άδεια, διευκρινίζεται πως, σε περίπτωση τεσσάρων συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, από την Πέμπτη μιας εβδομάδας μέχρι την Τρίτη της αμέσως επόμενης, θα πρέπει να λογιστεί απουσία χωρίς απολαβές από την Πέμπτη μέχρι την Τρίτη, περιλαμβανομένου δηλαδή και του Σαββατοκύριακου που μεσολαβεί. Επίσης, σημειώνεται πως θα χρεωθεί γονική άδεια για τις εργάσιμες ημέρες του (εν προκειμένω για τα 4/5 της εβδομάδας).

Αντίστοιχα, στην περίπτωση δύο συνεχόμενων εργάσιμων εβδομάδων, από τη Δευτέρα μιας εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή της αμέσως επόμενης, θα πρέπει να λογιστεί απουσία χωρίς απολαβές από τη Δευτέρα της πρώτης εβδομάδας μέχρι την Παρασκευή της δεύτερης εβδομάδας, περιλαμβανομένου δηλαδή και του πρώτου Σαββατοκύριακου. Επιπλέον, θα χρεωθεί γονική άδεια για τις εργάσιμες ημέρες του, (εν προκειμένω 10 ημέρες, ήτοι δύο εβδομάδες).

Ως γνωστόν, το επίδομα γονικής άδειας, που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καλύπτει και τα Σάββατα, καθώς και τις αργίες που δεν συμπίπτουν με Κυριακή.

Η μέγιστη περίοδος γονικής άδειας για κάθε παιδί είναι 18 εβδομάδες και δικαιούχοι είναι και οι δύο γονείς. Σημειώνεται πως η γονική άδεια αυξάνεται στις 20 εβδομάδες στις περιπτώσεις γονέων με παιδιά με αναπηρία, καθώς και στις 23 εβδομάδες στις περιπτώσεις όπου οι γονείς είναι χήροι ή μονογονείς.

Η τελευταία κατηγορία αφορά τις περιπτώσεις όπου έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα από τον έναν γονέα ή όταν ο ένας γονέας δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί του. Η γονική άδεια είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται, με δυνατότητα μεταφοράς έως δύο εβδομάδων μεταξύ των γονέων.

Το ύψος του επιδόματος

Κατά τη διάρκεια της άδειας, παρέχεται επίδομα από το κράτος. Η συνολική περίοδος επιδόματος καταβάλλεται για το πρώτο παιδί για οκτώ εβδομάδες, για το δεύτερο παιδί αυξάνεται στις δέκα εβδομάδες, για το τρίτο παιδί στις δώδεκα εβδομάδες και για το τέταρτο παιδί και άνω στις δεκατέσσερις εβδομάδες.

Στην περίπτωση τέκνου με αναπηρία, η διάρκεια του επιδόματος επεκτείνεται κατά τέσσερις εβδομάδες για σοβαρή αναπηρία ή μέτρια νοητική αναπηρία και κατά έξι εβδομάδες για ολική αναπηρία. Στις περιπτώσεις αυτές, το επίδομα μπορεί να ληφθεί μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας του τέκνου.