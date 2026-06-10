ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 7.30μ.μ.. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα του οπτικοακουστικού έργου «Sound of Shanghai» (Ο Ήχος της Σαγκάης), του συνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία. Μια παραγωγή που επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ασυνήθιστο καλλιτεχνικό ερώτημα: πώς μπορεί μια ολόκληρη πόλη να μετατραπεί σε μουσική. Με το έργο αυτό ανοίγει η Εβδομάδα Κινεζικού Κινηματογράφου στην Κύπρο.

Λευκωσία, K-Cineplex, Τετάρτη 10 Ιουνίου, 8μ.μ. (προσέλευση 7.30μ.μ.). Ένα βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο για τη δύναμη της θέλησης, την υπέρβαση των ορίων και τη διαρκή διεκδίκηση της ισότητας φέρνει στην Κύπρο το ντοκιμαντέρ «Echoes Of Beneath» (Κάτω από την Επιφάνεια), του σκηνοθέτη Βασίλη Μπαραχάνου, με πρωταγωνιστή τον παραολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή κολύμβησης Αντώνη Τσαπατάκη. Πάφος, Πολυχώρος Αττικόν, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 8μ.μ. Διάρκεια: 70’. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσης. Κρατήσεις: echoesofbeneath.com

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Ένα αισθησιακό και μυστηριακό ταξίδι στον κόσμο της επιθυμίας, της ελευθερίας και της διαμόρφωσης της ταυτότητας προτείνει η παράσταση «Sirens» της Ερμίρας Γκόρο, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Ριάλτο στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Επί σκηνής, οι ερμηνευτές Χαρά Κότσαλη και Άγγελος Κολοσιώνης μεταμορφώνονται διαρκώς, δημιουργώντας μέσα από την κίνηση μια ποιητική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. rialto.interticket.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Art Seen (22006624). Εγκαίνια 7μ.μ. Τι μπορεί να σημαίνει η ζωγραφική σε μια εποχή αδιάκοπης παραγωγής εικόνων και ταχύτατης οπτικής κατανάλωσης; Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει η ομαδική έκθεση «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί», με 13 εικαστικούς, που επιμελείται η Μαρία Στάθη. Μέχρι 10/7

Λευκωσία, Kartzin x Visual Voices (Αισχύλου 83), 6.30μ.μ.-8μ.μ. Με δύο διαλέξεις που εξερευνούν τη σχέση της τέχνης με την κοινωνική συμμετοχή, τον δημόσιο χώρο και τη δημοκρατική συνύπαρξη, ο οργανισμός Visual Voices εγκαινιάζει το Kartzin Colloquium 2026, έναν νέο κύκλο συζητήσεων, εργαστηρίων και ομάδων ανάγνωσης αφιερωμένο στην κοινωνικά εμπλεκόμενη τέχνη. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Μια από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας, «Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας» του Όσκαρ Ουάιλντ, ζωντανεύει στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει αφήγηση, θέατρο σκιών και ζωντανή μουσική. Η παραγωγή είναι σε σκηνοθεσία και διασκευή της Γιολάντας Χριστοδούλου. Ελεύθερη είσοδος

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 6μ.μ. & 9μ.μ., Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12. Επόμενες: 11 Ιουνίου Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 13, 14 Ιουνίου Πύλα, Αμφιθέατρο UCLan, 16 Ιουνίου 9μ.μ., Τετάρτη 17 Ιουνίου 6μ.μ. & 9μ.μ., Πέμπτη 18 Ιουνίου 9μ.μ.

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή (Παλιά Αγλαντζιά, Δίπλα από το καφενείο «Η Μικρή Ροδιά»). Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Παραστάσεις: 10, 11, 16, 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Akamantis Business Centre. Έκθεση φωτογραφίας οργανώνει η δικηγορική εταιρεία Κινάνης στο πλαίσιο του 8ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας. Μέχρι 19/6

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.