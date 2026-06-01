ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 8.30μ.μ. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου φέρνουν στην Κύπρο τη νέα μουσική τους σύμπραξη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια-σταθμούς από τη δισκογραφία και των δύο καλλιτεχνών, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη δημιουργική ανανέωση. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster και ACS Courier. Επόμενη: 8/6 Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σχολής Τυφλών, 10/6 Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο.

Λευκωσία, Πολιτιστικός Πυρήνας και Παλιά Πλατεία Αγλαντζιάς 5-7 Ιουνίου. Με συναυλίες, αυτοσχεδιασμούς, εκπαιδευτικές δράσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και ανοιχτές εκδηλώσεις στον δημόσιο χώρο ολοκληρώνεται σήμερα το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ακορντεόν Κύπρου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στην είσοδο του φεστιβάλ.

Λεμεσός, Πλατεία Αναγέννησης (Κόκος Ανδρονίκου). Το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ της «Επιλογής» με τίτλο «Μουσικά Αποτυπώματα – Μια Πόλη για Όλους» επιστρέφει. 6μ.μ. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που αρχίζει με την παρέλαση των χωρών που συμμετέχουν, υπό τους ήχους του του συνόλου κρουστών της ΠΕΟ, περιλαμβάνει τραγούδια και χορούς από την Παιδική Ορχήστρα – Μουσική Πολυχρωμία, την Παιδική Χορωδία της Επιλογής, από Βουλγαρία, Κίνα, Φιλιππίνες (Filipino Literacy Society & Overseas Filipino Workers Performers Cyprus), Βιετνάμ, Κουρδιστάν (Koma heval Zîyad), Νεπάλ (Nepali women’s welfare and cultural association), Ισπανία (El Arte del Flamenco en Chipre), Κύπρο (Όλυμπος Αγίου Νικολάου) καθώς και διαδραστική σκηνή από τη Νιγηρία.

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Κέντρο Λόγου & Τεχνών Τεχνοδρόμιο, 7μ.μ. Οι Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον υποδέχονται τον μεγάλο Θεσσαλονικιό συγγραφέα Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη, στη διπλή παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Περί πατρός περίπατος» στη Λεμεσό, και στη Λευκωσία, στο Βιβλιοπωλείο-Καφεαναγνωστήριο Έρμα, στις 10 Ιουνίου. Ο συγγραφέας θα συζητήσει με τον επιμελητή του βιβλίου Κυριάκο Μαργαρίτη για την πνευματική κληρονομιά του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, για την πρόσληψη του πατρώου έργου από τον σύγχρονο αναγνώστη, αλλά και για τη δική του περιπέτεια στην τέχνη του μυθιστορήματος, και θα δεχτεί ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας. Εργαστήρι Κινέζικης καλλιγραφίας και χαρτοκοπτικής οργανώνει το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος. Εργαστήρι καλλιγραφίας 18:00-19:00. Εργαστήρι χαρτοκοπτικής 19:00-20:00. Είσοδος ελεύθερη. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα. Απαραίτητη προκράτηση 22894531.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Δημοτικός Κήπος. Το 23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης, πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026 στον Δημοτικό Κήπο και στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Το πρόγραμμα σήμερα: 11:30 – Ways of Listening (audio-walk) | Neus Montané. 15:30 – Ways of Listening (audio-walk) | Neus Montané. 16:30 – map interrupted | Αρετή Χουρδάκη & Ιόλη Κασκάνη. 19:00 – JAMMING (cypher jam) | CYPH3. 21:00 – JAMMING Afterparty – Λήξη Φεστιβάλ. 11:00–20:30 – Embodied Gardens. Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πλάτρες, ξενοδοχείο Μινέρβα. To Pylon Art & Culture παρουσιάζει δεύτερη εκδοχή της έκθεσης «Η Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου η οποία περιλαμβάνει μια διήμερη επιτελεστική πράξη από τις 11:00 έως τις 18:00.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799). Ομαδική έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Ρομαντικός Ρεαλισμός» του Βασίλη Μίτα και της ομάδας του. Μέχρι 7/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Στρόβολος, ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 7/6

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Παραλίμνι

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου. Την πρώτη Παιδική Bienale παρουσιάζει το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 16/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.