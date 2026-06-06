Η Tototheo Global και η Eutelsat υπέγραψαν νέα συμφωνία συνεργασίας για την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών χαμηλής τροχιάς, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στους τομείς της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Tototheo Global θα παρέχει τις υπηρεσίες LEO της Eutelsat στη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, θα λειτουργεί ως βασικός συνεργάτης για την κάλυψη αναγκών συνδεσιμότητας μεγάλων επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο, περιλαμβανομένων στρατιωτικών και αμυντικών εφαρμογών.

Η συμφωνία αφορά υπηρεσίες που υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, με έμφαση στην υψηλής ποιότητας, ασφαλή και ανθεκτική δορυφορική συνδεσιμότητα.

Η Tototheo Global, πάροχος λύσεων δορυφορικής συνδεσιμότητας και τεχνολογίας, υποστηρίζει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε απαιτητικά και κρίσιμης σημασίας επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Μέσω της συνεργασίας με την Eutelsat, η εταιρεία ενισχύει το χαρτοφυλάκιο λύσεων που διαθέτει, με στόχο τη διασφάλιση ασφάλειας και ανθεκτικότητας στη συνδεσιμότητα κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών, η Tototheo Global παρέχει εξατομικευμένες και μελλοντικά προσανατολισμένες λύσεις, οι οποίες ενισχύουν την απόδοση και τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή ακεραιότητα.

Η Eva Bisgaard, President of Eutelsat’s Connectivity Business Unit, δήλωσε ότι η βαθιά τεχνογνωσία της Tototheo Global στη συνδεσιμότητα στον τομέα της ναυτιλίας και οι τεχνικές δυνατότητές της την καθιστούν ιδανικό συνεργάτη για την αξιοποίηση της συνδεσιμότητας LEO σε συνθήκες κρίσιμης σημασίας.

Όπως ανέφερε, μέσω των υπηρεσιών OneWeb LEO, η Eutelsat δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των δικτύων τους και να επωφεληθούν από ασφαλή δορυφορική συνδεσιμότητα χαμηλής τροχιάς, σε περιβάλλοντα όπου οι αξιόπιστες επικοινωνίες είναι υψίστης σημασίας.

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, Co-CEO της Tototheo Global, ανέφερε ότι η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει λύσεις συνδεσιμότητας που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Όπως σημείωσε, οι υπηρεσίες OneWeb LEO της Eutelsat ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της Tototheo Global με ασφαλή συνδεσιμότητα χαμηλής καθυστέρησης, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες οργανισμών στους τομείς της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.