ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. (πρεμιέρα). Μια σύγχρονη κωμωδία γεμάτη ανατροπές, έντονους ρυθμούς και ανθρώπινες αντιφάσεις φέρνει στην Κύπρο η παράσταση «Κατάδικός μου», σε κείμενο των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή και Νίκου Σταυρακούδη και σκηνοθεσία της ίδιας της Ράντου. Πρωταγωνιστούν οι Νάντια Κοντογεώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Ηλίας Βαλάσης, ενώ στον ρόλο του πατέρα εμφανίζεται ο Τάσος Χαλκιάς. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και ACS Courier. Διάρκεια: 120 (με διάλειμμα), κατάλληλη για άνω των 12

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή, Παλιά Αγλαντζιά, 8.30μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Με αφετηρία ιστορίες τριών γενεών Κυπρίων, το έργο συνθέτει μια καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία γεμάτη χιούμορ, μουσική, καθημερινές αλήθειες και στιγμές αναγνώρισης. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Πρεμιέρα: Τετάρτη 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Επόμενες παραστάσεις: 10, 11, 16, 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600) 6μ.μ. Ο Λεόντιος Τουμπούρης θα μιλήσει για το καλλιτεχνικό του έργο, ανατρέχοντας στα σημεία εκκίνησης, τις διακυμάνσεις, τα ενδιαφέροντα και τις εξελισσόμενες τάσεις της πρόσφατης δουλειάς του. Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει μια παραστατική ανάγνωση. Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στη σειρά ομιλιών καλλιτεχνών «Καλλιτεχνική Σκέψη και Πρακτική», στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Η ομιλία του καλλιτέχνη θα γίνει στα Ελληνικά και η ανάγνωση στα Αγγλικά.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Έρμα (22346770). «Φωτογραφίες τζιαι Λέξεις ή το αντίθετο» του Ανδρέα Γρηγορά. Μέχρι 6/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Στρόβολος, ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 7/6

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Μέχρι 4/6

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scary Movie 6 (σκηνοθεσία Michael Tiddes με τους Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall), Masters of the Universe (σκηνοθεσία Travis Knight με τους Nicholas Calitzine, Camila Mendes, Idris Elba), Animal Farm (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andy Serkis), Evolution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Zayra Munoz Dominguez, Julio Soto Gurpide), The Amazing Digital Circus: The Last Act (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gooseworx) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.