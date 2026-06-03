ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλατεία Κυριάκου Καραολή, Παλιά Αγλαντζιά, 8.30μ.μ. Το Θέατρο ΑντίΛογος, παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή με τίτλο «Η Πλατεία», μια πρωτότυπη κυπριακή κωμωδία που υπογράφουν η Ελένη Αναστασίου και ο Άρης Κυπριανού. Με αφετηρία ιστορίες τριών γενεών Κυπρίων, το έργο συνθέτει μια καλοκαιρινή θεατρική εμπειρία γεμάτη χιούμορ, μουσική, καθημερινές αλήθειες και στιγμές αναγνώρισης. Παίζουν: Ζωή Κυπριανού, Χάρης Κκολός, Χριστίνα Χριστόφια, Ηλιάνα Κάκκουρα, Ραφαέλλα Καβάζη, Άρης Κυπριανού, Ανδριανή Νεοκλέους και ο μουσικός Σαής. Πρεμιέρα: Τετάρτη 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Επόμενες παραστάσεις: 4, 10, 11, 16, 17, 24 και 25 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Soldout Tickets και καταστήματα Stephanis, 99251331

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Μια ποιητική και βαθιά σωματική εξερεύνηση της ιστορίας, της μνήμης και της συνύπαρξης πολιτισμών στη Μεσόγειο φέρνει στη σκηνή το έργο του Γάλλου χορογράφου Ερβέ Κουμπί «Βάρβαρες Νύχτες» (Les nuits barbares), που σηματοδοτεί τη συμμετοχή της Γαλλίας στο 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου. Διάρκεια: 60’. rialto.interticket.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Ηρώων Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ. Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Κύπρος – Ευρώπη: Αμφίδρομες σχέσεις στη Λογοτεχνία» οργανώνει ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ) σε συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής (ΟΛΚ). 3 Ιουνίου 2026, 4.00 μ.μ.-8.00 μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, βιβλιοπωλείο Έρμα (22346770). Εγκαίνια: 7μ.μ. Μια προσωπική διαδρομή ανάμεσα στη φωτογραφία και τον ποιητικό λόγο παρουσιάζει ο Ανδρέας Γρηγοράς στην πρώτη ατομική του έκθεση με τίτλο «Φωτογραφίες τζιαι Λέξεις ή το αντίθετο». Μέχρι 6/6

Λευκωσία, Αποκάλυψη (22300150). Εγκαίνια: 7μ.μ. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη, 7.30μ.μ. Τριάντα πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών στους Τάφους των Βασιλέων της Πάφου, κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος της τελικής επιστημονικής δημοσίευσης με τίτλο «Tombs of the Kings: The Ptolemaic Necropolis of Pafos – Volume I. Excavation Seasons 1977–1981». Την παρουσίαση της έκδοσης θα πραγματοποιήσει ο αναπληρωτής καθηγητής Ελληνικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Πάνος Χριστοδούλου, ενώ θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα και ανασκαφέα Σοφοκλή Χατζησάββα.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Σπίτι Κοντέας 8μ.μ. Παρουσίαση του έργου του Μάστρε Γιακουμή, Ιάκωβου Παύλου αρχιτέκτονος από την Κοντέα, θα κάνει η φιλόλογος Θεανώ Φαφουρτή Βασιλειάδου. Τηλ. 24 400920

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Στρόβολος, ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 7/6

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Μέχρι 4/6

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.