Με υψηλού επιπέδου παραστάσεις από την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Φινλανδία επιστρέφει φέτος το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, το οποίο διοργανώνεται για 27η χρονιά από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με έργα που κινούνται ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το σωματικό θέατρο, την performance και τις διακαλλιτεχνικές πρακτικές.

Η αυλαία ανοίγει στις 30 Μαΐου στο Θέατρο Ριάλτο με το έργο «BLKDOG» του Βρετανού χορογράφου Μπότις Σέβα και της ομάδας Far From The Norm, μια έντονα σωματική παράσταση που αντλεί στοιχεία από τη hip-hop κουλτούρα και εξερευνά τη νεότητα, την αποξένωση και την επιβίωση.

Στις 3 Ιουνίου παρουσιάζεται το έργο «Βάρβαρες Νύχτες» (Les nuits barbares) του Ερβέ Κουμπί από τη Γαλλία, εμπνευσμένο από τη Μεσόγειο, τη συνύπαρξη πολιτισμών και τη διασταύρωση ιστοριών και ταυτοτήτων.

Ακολουθεί στις 10 Ιουνίου το «Sirens» της Ερμίρα Γκόρο από την Ελλάδα, μια παράσταση για την επιθυμία, το φύλο και τη μεταμόρφωση, με πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Τζεφ Βάνγκερ.

Η κυπριακή συμμετοχή του φεστιβάλ παρουσιάζεται στις 13 Ιουνίου στο Θέατρο Ριάλτο και στις 15 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με το έργο «ODE» της Έλενας Αντωνίου, μια χορογραφική σύνθεση γύρω από τη γυναικεία παρουσία, τη συλλογικότητα και τη διεκδίκηση χώρου και φωνής.

Στις 18 Ιουνίου το κοινό θα παρακολουθήσει το «The Dog Days Are Over 2.0» του Βέλγου Γιαν Μάρτενς, μια απαιτητική χορογραφία για πολυμελή ομάδα χορευτών που διερευνά τα όρια της αντοχής, της έκθεσης και της παρατήρησης.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου με το «Tempo» των Κάλε Νίο και Φερνάντο Μέλο από τη Φινλανδία, ένα έργο που συνδυάζει χορό, θεατρική ψευδαίσθηση και ακροβατικά, εξερευνώντας τη σχέση του σώματος με τον χρόνο.

Οι διεθνείς παραγωγές επιλέγηκαν από τον καλλιτεχνικό σύμβουλο του φεστιβάλ, χορογράφο Φώτη Νικολάου, μέσω ανοιχτού καλέσματος, ενώ η κυπριακή συμμετοχή προέρχεται από έργα που ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Τερψιχόρη 2025».

Από την ίδρυσή του το 1998, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό σύγχρονου χορού στο νησί, φιλοξενώντας κάθε χρόνο σημαντικές παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής χορευτικής σκηνής.

Πού και πότε

30 Μαΐου – 21 Ιουνίου, Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός & Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Πληροφορίες/ εισιτήρια: rialto.interticket.com | 77 77 77 45

Χορηγός Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος